ORMANLARI KURUTAN '12 DİŞLİ KABUK BÖCEĞİ'NE KARŞI KAPANLI MÜCADELE
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ORMANLARI KURUTAN '12 DİŞLİ KABUK BÖCEĞİ'NE KARŞI KAPANLI MÜCADELE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMANLIK alanlarda özellikle çam ağaçlarının kabuklarını yiyerek kurumalarına neden olan 12 dişli kabuk böceğine karşı kapanlar kurularak mekanik ve biyoteknik mücadele başlatıldı.

ORMANLIK alanlarda özellikle çam ağaçlarının kabuklarını yiyerek kurumalarına neden olan 12 dişli kabuk böceğine karşı kapanlar kurularak mekanik ve biyoteknik mücadele başlatıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, böceklere karşı kapanlı mücadele ile ağaçları kesilmekten kurtarıp, ağaçların ciddi oranda zarar görmesinin önüne geçildiğini söyledi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda ağaçlara zarar vererek kurumasına sebep olan 12 dişli kabuk böceğine karşı mücadele başlattı. Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde çam ağaçlarından oluşan ormanlık alana özellikle ağaçların kabuklarına, yapraklarına, öz suyuna ve ince dallarına kadar zarar verip kurutarak kesilmesini önlemek için ormana kapanlar kurularak, böceklere karşı mücadele başlatıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, böceklere karşı kapanlı mücadele ile ağaçları kesilmeden kurtarıp, ağaçların ciddi oranda zarar görmesinin önüne geçtiğini söyledi. Böceklerle mekanik ve biyoteknik mücadele gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, "Mekanik mücadele yöntemi, biyolojik mücadele yöntemi ve biyoteknik mücadele yöntemi ile mücadele başlattık. Özellikle orman ağaçlarının yapraklarına, sürgünlerine, ince dallarına, tomurcuklarına, öz suyuna, odununa, kabuk ve kombiyumuna, köklerine zarar veren böcek türleri var. Bulunduğumuz sahada gördüğümüz kabuk ve kombiyuma zarar veren böcek türleri. Bu bölgede kabuk böcekleri bunlar. Ağırlıklı olarak 12 dişli kabuk böceği var burada. Bununla ilgili ağırlıklı olarak mekanik ve biyoteknik mücadele gerçekleştirmekteyiz" dedi.

'ÜREME DÖNEMİNDE MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİ'

Özellikle böceğin lavralama döneminde yapılan mücadeleyle olumlu sonuçlar aldıklarını kaydeden Şahin, "Özellikle larva döneminde ağaçlara zarar verdiği için bu dönemde ağaçların kesilerek kabuklarının soyulup dallarının kesilmesiyle birlikte lavraların toprağa dökülmesi suretiyle imha edilmekte. Biyoteknik mücadelede ise böceklerin üremesi için yaymış oldukları kokuyu yayan feromon dediğimiz malzeme ile birlikte tuzaklara asıyoruz. Haftada bir bu tuzakları kontrol ederek, tuzaklara düşen zararlı böcekleri toplayıp imha işlemi gerçekleştirmekteyiz. Feromon tuzakları ise genellikle orman içi açıklıklar, yol kenarlarına, ağaçlara 40 metre uzaklıkta olacak şekilde yerden 1 metre yükseklikte olacak şekilde monte ediliyorlar. Hektara, yaklaşık 1 ile 5 adet arasında değişen tuzak bırakılmakta. Bu şekilde, böceğin uçma zamanından 1 hafta önce asılarak çalışmalar başlatılıyor" diye konuştu.

'ERKEN TEDBİRLER İLE AĞAÇLARI KESİLMEDEN KURTARIYORUZ'

Erken tedbir alınmasıyla ağaçları kesilmeden de kurtarıldığını dile getiren Yusuf Şahin, "Sıcaklıkların başlamasıyla şu anda bulunduğumuz yaklaşık 15-20 hektarlık alanda bu böcekleri tespit ettik. Bununla ilgili olarak ormanlık alana 10 adet tuzak kurduk. Bu 10 adet tuzakla birlikte zararlı böcekleri toplamaya başladık. İlerleyen günlerde başka noktalarda da görüldüğünde bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Şu an kayda değer bir kuruma da yok. Erken tedbir aldığımız için inşallah hiç ağaç kesilmeden bu sıkıntıyı bertaraf etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'GEÇ KALINIRSA, ÜREMESİNE KATKI SAĞLANIR'

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, mücadelede geç kalınması halinde böceklerin üremesine katkı sağlanmış olduğunu belirterek, "Aslında bu böcekle mücadelede erken müdahale uçma zamanından 10 gün önce sahaya girip mücadeleye başlamanız gerekiyor. Eğer geç kalırsanız bu böcekler ergenleşerek uçup başka yerlerde yumurtlayarak popülasyonunu arttırırlar. Zararlı böceklerin üremesine katkı sağlamış olursunuz. O nedenle zamanla böceğin biyolojisini, iklim şartlarını takip ederek, iyi bilerek bu mücadele çalışmalarını sonuçlandırmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

ORMANLARI KURUTAN '12 DİŞLİ KABUK BÖCEĞİ'NE KARŞI KAPANLI MÜCADELE
ORMANLARI KURUTAN '12 DİŞLİ KABUK BÖCEĞİ'NE KARŞI KAPANLI MÜCADELE
ORMANLARI KURUTAN '12 DİŞLİ KABUK BÖCEĞİ'NE KARŞI KAPANLI MÜCADELE
ORMANLARI KURUTAN '12 DİŞLİ KABUK BÖCEĞİ'NE KARŞI KAPANLI MÜCADELE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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