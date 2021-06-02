ORMANI KORUMAK İÇİN KONULAN UYARI LEVHALARI HEDEF TAHTASI
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ORMANI KORUMAK İÇİN KONULAN UYARI LEVHALARI HEDEF TAHTASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara konulan uyarı levhaları, magandaların hedef tahtası oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara konulan uyarı levhaları, magandaların hedef tahtası oldu. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, levhalara zarar verenlere Mevlana'nın 'Testide ne varsa, dışarı o sızar' sözüyle atıfta bulunarak, 'Mevlana'nın dediği sözden hareketle testiyi doğru bilgilerle doldurup, o bilinci doğru yükleyerek davranışsal olarak bunun dışa yansımasını sağlamalıyız dedi. Keşan'da, yaz mevsiminin gelmesiyle özellikle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara konulan uyarı levhaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş etmesi sonucu delik deşik oldu. Magandaların hedef tahtası olan bazı levhalar kullanılamaz hale geldi.

'O İNSANLARIN BİLİNÇSİZLİKLERİNİ GÖSTERİYOR'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, özellikle yol boylarındaki tabelalara silahla zarar verildiğini belirterek, Mevlana'nın bir sözü vardır; 'Testide ne varsa, dışarı o sızar' diye. Testideki şeyi bilinç olarak algılarsak, bu da davranışsal olarak dışarıya yansır. Bu da o insanların bilinçsizliklerini gösteriyor. Bu bilincin temeli de eğitimdir. Daha küçük yaşta bunun eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. İnsan sadece fizyolojik değil, toplumsal bir varlıktır. Doğru eğitildiğinde de toplumsal değer yargılarına saygı duymayı öğrenir. Bu tabelaları kullanmak herkesin hakkı. Bu kaba saba davranışların halk dilindeki karşılığı da magandalıktır. Bu gibi şeyler toplum olarak tümümüzü ilgilendiren bir şey. Bir yönüyle de hepimizi üzen bir durumdur. Çünkü dışarıdan biri gelip bu tabelaları gördüğünde hepimizi yargılar. Mevlana'nın dediği sözden hareketle testiyi doğru bilgilerle doldurup, o bilinci doğru yükleyerek davranışsal olarak bunun dışa yansımasını sağlamalıyız dedi.

ORMANI KORUMAK İÇİN KONULAN UYARI LEVHALARI HEDEF TAHTASI
ORMANI KORUMAK İÇİN KONULAN UYARI LEVHALARI HEDEF TAHTASI
ORMANI KORUMAK İÇİN KONULAN UYARI LEVHALARI HEDEF TAHTASI
ORMANI KORUMAK İÇİN KONULAN UYARI LEVHALARI HEDEF TAHTASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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