Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu

Antalya'daki orman yangınlarında çalışan işçilere sırtında erzak taşırken görüntülere yansıyan 57 yaşındaki Durdur Özkaynak, "Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı.

Antalya'daki orman yangınlarında çalışan işçilere sırtında erzak taşırken görüntülere yansıyan 57 yaşındaki Durdur Özkaynak, "Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz öğlen 12.05'te çıkan orman yangının 10'uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları devam ediyor. Akseki ilçesinin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında da geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkmış, görevliler dışında vatandaşlar da yangını söndürebilmek, orman işçilerine destek olmak için seferber olmuşlardı. Bunlardan bir tanesi de bir kızı orman mühendisi olan 3 çocuk annesi Durdu Özkaynak (57) oldu. Mahallede yapılan anonslar sonrası bir çantaya erzak dolduran Özkaynak, yangın bölgesindeki ormanlık alana gitti. Buradaki işçilere çantanın içerisindeki yiyecek ve içeceklerden veren Özkaynak, sadece bununla da kalmayıp eline aldığı tırmıkla söndürme çalışmalarına destek verdi.

"BİZİM SIRTIMIZ YERE GELMEZ"

Haberlere konu olan Özkaynak'ın ormanlık alanda sırtındaki erzak çantasıyla görüntüleri, Türkiye'yi duygulandırmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, bazı kullanıcılar 'Bizim sırtımız yere gelmez' yorumunda bulundu.

"HOPARLÖRDEN ANONSU DUYUNCA KOŞARAK GELDİM"

Görüntüler sonrası İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulaştığı Durdu Özkaynak, o anları şu sözlerle anlattı:

"Hoparlörlerden 'Herkes acil yangına gitsin' diye anons ettiler. O sıra bahçedeydim. Koşarak geldim ve kahvaltımı yaptım. Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım. Arabalar vardı, onlara bindim. Daha önce ormanda çalışmıştım. Ben çalışmayı seven bir kadınım. Şu anda olsa yine giderim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim. 'Sağ ol teyze çok teşekkür ederiz' dediler. Orada başka kadınlar da vardı. Tırmıklarımızı aldık ve ateş söndürmeye çalıştık."

(Suat Metin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı