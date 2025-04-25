OGM PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI: Orman Genel Müdürlüğü 3.477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? OGM sonuçları nereden açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen 3.477 sözleşmeli personel alımı süreci kapsamında başvurular 28 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Başvuru işlemlerini eksiksiz şekilde gerçekleştiren binlerce aday şimdi, "OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "OGM başvuru sonuçları nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 OGM personel alımı sürecine dair merak edilen detaylar…

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM tarafından yapılan açıklamalara göre, 3.477 kişilik sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci 28 Mart'ta sona erdi. Henüz resmi sonuç tarihi duyurulmasa da, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Nisan ayının son haftasında veya en geç Mayıs ayının ilk günlerinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı

Özellikle 28 Nisan 2025 tarihinde başlaması öngörülen sözlü sınavlar göz önüne alındığında, başvuru sonuçlarının bu tarihten önce açıklanması oldukça muhtemel.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, OGM personel alımı başvuru sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla aşağıdaki platformlardan kolaylıkla sorgulayabilecek:

Orman Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi

Kariyer Kapısı (Kamu İşe Alım Platformu)

OGM, yerleştirme sonuçlarının ardından ayrıca sözlü sınav tarihleri, gerekli belgeler ve diğer tüm detayları da resmi web sitesi üzerinden duyuracak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak

OGM İŞÇİ ALIMI NASIL YAPILACAK?

OGM personel alımında KPSS B grubu puanı esas alınarak sıralama yapılacak. Eşit puana sahip adaylar için diploma notu, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi gibi kriterler belirleyici olacak. Sözlü sınavlara çağrılacak aday listesi, sonuç açıklamasıyla birlikte ilan edilecek.