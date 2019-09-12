Orman Genel Müdürlüğü KPSS şartsız sözleşmeli personel alımı yapıyor! OGM personel alımı başvuru şartları

12.09.2019 11:02

OGM KPSS şartsız personel alımı ilanını yayımladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere KPSS şartsız Helikopter pilotu alımı yapacağın duyurdu. OGM personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Orman Genel Müdürlüğü, KPSS şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyonunda 4 helikopter pilotu alıyor. Başvurularını yapan adaylar mülakata tabi tutulacak. Adaylar, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile 07 Ekim 2019 tarihinden 14 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

OGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

(Genel Şartlar)

*Türk vatandaşı olmak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik hizmetini yapmış olmak,

*Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü'ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

*Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak,

Özel Şartlar

*Teknik Özellikler (4 x Pilot - Helikopter)

*SHGM tarafından onaylı pilot lisansı veya kara havacılık okulu mezuniyet diploması olmalı

*En az1500 saat helikopter uçuşu olmalı

*Yetkili sağlık kuruluşundan onaylı sağlık sertifikası (class 1) olmalı

*En az level 4 ingilizce bilgisi ( ingilizce seviyesini gösteren muadil herhangi bir sınav notu) olmalı

*En fazla 55 yaşında (56 yaşından gün almamış) olmak.

GEREKLİBELGELER

a.Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu"

b.Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

c.Adli sicil beyanı,

d.Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

e.Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

f.Yabancı dil yeterlilik belgeleri,

g.Sağlık sertifikası,

h.Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek "Pilot Bilgi Formu",

i.Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

j.Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,