Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?
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Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

01.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:35
Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

Türkiye'nin en çok abonesi bulunan Youtube kanallarından birisi Orkun Işıtmak'ın kanalıdır. Düzenli olarak içerik üreten Orkun Işıtmak'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Orkun Işıtmak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Orkun Işıtmak eğlenceli ve oyun içerikli videolar çekmektedir. Şuanda 8.14 milyon abonesi bulunmaktadır. Peki Orkun Işıtmak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkuncan Işıtmak (d. 8 Ocak 1996; İzmir), Türk YouTuber. İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından itibaren eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülü'nün sahibi oldu.

Orkun Işıtmak doğum tarihi : 8 Ocak 1996

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Orkun Işıtmak kaç yaşında : 24 yaşında

Orkun Işıtmak nereli : İzmir

Orkun Işıtmak mesleği ne : Youtuber

Orkun Işıtmak burcu ne : Oğlak

Orkun Işıtmak boyu kaç : 1,83 metre

Orkun Işıtmak kilosu kaç : 71 kg

Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a taşındı fakat daha sonra YouTube'a daha fazla vakit ayırabilmek için eğitimine bir süre ara verdi. 3 Temmuz 2020 tarihinde Netflix'te 1 sezon 15 bölüm yayımlanan, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı.

18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurdu. Haziran 2020 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 7,960,000 abone, 2,022,756,522 görüntüleme ve 1.300+ video istatistiği bulunmaktadır.

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