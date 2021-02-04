Organize İşler filmi nerede çekildi? Organize İşler oyuncuları kimlerdir?

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Organize İşler filmi bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yer alacak. Organize İşler filmini izleyenler, filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte tüm detaylar...

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler filminin ardından yıllar sonra Organize İşler Sazan Sarmalı filmi de çekilmiştir ve Netflix'te yayına girmiştir.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler filmi genel olarak İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekanlar Saklıköy Country Club'ta çekildi. Tabut sahnesi ise İzmir Ege mahallesi kullanılmıştır.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bazısı araklama der, bazısı yürütme, aşırma, çalma, her ne hâl ise Organize İşler, araklayanlarla araklananların hikâyesidir. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı dünya şahanesi İstanbul'da tüm işler organizedir ve organize her zaman işler. Hâl böyle olunca koskoca Süpermen bile İstanbul'a gelince hayatının dayağını yer! Dara düştüğünüzde sizi birileri kurtarabilir. Asıl sorun o birilerinden bizi kim kurtaracak?

ORGANİZE İŞLER TEKNİK BİLGİLERİ

Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekanda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250m² lik bir eve dönüştürülmüştür. bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski haline getirilmiştir. Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır. İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Ayberk Atilla (Köylü)

Bican Günalan (İbrahim)

Osman Gidişoğlu (Ercüment)

Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)

Nuri Gökaşan (Savcı)

Osman Wöber (Komiser)

İclal Aydın (Hilal)

Sinan Bengier (Melih Abi)

Berrak Tüzünataç (Ebru)

Ferhat Yılmaz (Sami)

Caner Alkaya (Arif)

Celal Tak (Semih)

Deniz Özerman (Okuldaki Veli)

Ersin Korkut (Ersin)

Erdem Baş (Hayri)

Hande Dane (Suna)

Ezgi Mola (Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Rıza)

Sarp Apak (Kemal)

Cem Aksakal (Cem)

Aydan Taş (Aydan)

Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)

Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)

Gülhan Tekin (Elmas)

Melike Güner (Yosun)

Özgür Tanık (Şeniz)

Cahit Taş (Tiger)

Nusret Karakuş (Nusret)

Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)

Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)

Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)

Cemile Çam (Bebek Bakıcısı)

Erhan Gölbey (Sadık)

Mustafa Canıvar (Mustafa)

Deniz Özmen (Kutluhan)

Kadir Kandemir (Atakan)

Şenol Bali (Asım Noyan 15 Yaş)

Şevket Süha Tezel (Deli Cengiz)

Murat Yıldırım (Tabutçular)

Timur Acar (Tabutçular)

Onur Buldu (Tabutçular)

Onuryay Evrentan (Trafik Polisi)

Neşe Sayles (Kasiyer)

Bülent Emrah Parlak (Kitapçı)

Meral Yetil (Çantası Çalınan Kadın)

Sinem Güven (Dansöz)

Uğur Bilgin (Nazlı'nın Koruması)

Metin Keçeci (Kertenkele)

Kadir Akmaca (Fasıl Grubu)

Cem Arslan (Radyo Programcıları)

Önder Açıkbaş

Umut Kurt

Batuhan Or

Gürhan Ateş

Sinan Kılıç

Şahin Yaylı

Ayhan Güngör

Nihat Sırdar

Türkan Avcı