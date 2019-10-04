Ordu karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

04.10.2019 10:42

Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle avlanan deniz salyangozu, fabrikalarda işlenerek Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlanan deniz salyangozu avcılığı, Karadenizli balıkçıların önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Uzak Doğu ülkeleri tarafından talep gören deniz salyangozu, Karadenizli balıkçıların gelir kaynağı haline geldi. Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle deniz salyangozu avcılığı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar avladıkları salyangozlarla akşam saatlerinde kıyıya dönüyor. Fabrikalarda işlendikten sonra Japonya, Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edilen deniz salyangozu ile ülke ekonomisine de yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlanıyor.

'BALIK AVI KÖTÜ GİDİNCE HERKES SALYANGOZA YÖNELDİ'

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ertan Akdeniz, argana ve dalma yöntemiyle salyangoz avcılığı yaptıklarını, çıkardıkları salyangozları fabrikalara gönderdiklerini söyledi. Fabrikalarda işlenerek gemilerle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozunun özellikle kıyı balıkçıları için büyük gelir kapısı olduğunu belirten Akdeniz, Salyangozları alıp işleyen fabrikalar var. 15-20 ülkeye bu ihraç oluyor. Zorlukları çok, teknelerimizle sabah 6'dan akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Salyangozlarda azaldı. Balık bu sene aşırı zayıf. Büyük balıkçılarda hamsiye yöneldiler. Kıyı balıkçıları olarak bize salyangoz kaldı. Sezonda 1.5 ton civarında salyangoz avlarken, bu aralar miktar 200-300 kiloya kadar düştü. Balık avı kötü gidince bu kez herkes salyangoza yöneldiö dedi.

'GÜNLÜK AV MİKTARI AZALDI'

Günlük avladıkları salyangoz miktarının azalmasına rağmen, yeterli balık olmadığından bu avcılığı yapmaya devam ettiklerini anlatan Akdeniz, Yapacak işimiz kalmadı ama evimize, çocuklarımıza ekmek götürmemiz lazım. Masraflarımızda ağır, bir tekneyle günde 50-60 litre mazot yakıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, ucuz mazot kullanıyoruz ama oda yükseldi. Teknelerimizde 3 tane de tayfamız oluyor. Günde 800 kilo 1 ton salyangoz tuttuğumuzda az çok para kalıyordu. Şu anda 200-300 kiloya düştü, para kazanılmıyor. Salyangoz işçiliği çok zor, denizde 8-10 metre derinlikten çıkarıyoruz. Çok zahmetli, zahmet olmadan para kazanma yokö şeklinde konuştu.

'BALIK OLMAYINCA ARGANA SERBEST BIRAKILMALI'

Murat Aydemir ise, balık sezonunun kötü gittiğini belirterek Balık çıkmayınca balıkçılar salyangoza yöneldi. Ordu açıklarında salyangozdan başka balık türü yok şu anda. Salyangoz avcılığı zor. Devletten isteğimiz tek değil de bunu çift argana ile çekmemiz. Denizde kaldığımız süre uzadıkça mazot maliyeti de artıyor. Balığın olmadığı durumlarda çift arganayı serbest bırakmaları lazım. Salyangoz, dolar üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yasağı olur mu Bundan ekmek yiyen insanlar varö diye konuştu.

Kaynak: DHA