Ordu'daki Kış Sporları ve Kayak Merkezi konuklarını ağırlamaya başladı

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, sezon açıldı.

Bölgede etkili olan yağışın ardından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkezde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Eşsiz manzarasıyla cezbeden merkez, karın, kayağa elverişli hale gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kayak merkezine gelen vatandaşların bir kısmı kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarken bazıları ise ahşap evlerde konaklamayı tercih ediyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, kayak merkezine gelen ziyaretçi sayısının artmaya başladığını söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğasıyla vatandaşların ilgisini çektiğini belirten Kaya, bölgeye ulaşımın daha rahat sağlanması için ekiplerinin gece gündüz görevinin başında olduğunu aktardı.

Kaya, bölgedeki tesislerin tam kapasiteyle hizmet verdiğine dikkati çekerek, özellikle hafta sonları kayak merkezine ilginin çok yüksek olmasını beklediklerini kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dört mevsim vatandaşlara açık olan tesiste kar kalınlığının kayak yapılabilmesi için yeterli kapasiteye ulaştığı belirtilerek, tesise gidenlere, snowboard, kızak, zipline, çocuk oyun alanı, kayak odası, kayak malzemeleri satış butik mağazası gibi hizmetlerin sunulduğuna işaret edildi.

Sezon öncesi kayak merkezinde telesiyej bakımlarının yapıldığı, kayak pistleri çevresinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Kar makineleri ve kar motorları bakım ve onarımdan geçirilerek pistlerde düzenleme çalışmaları uzman personelce yapıldı. Konaklama için misafirlerin tercih ettiği bungalovlarda da yapılan çalışmalarla tesis, yeni sezon için hazırlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan tanıtımlar sonucu kayak tesisinin geçen sezon 150 bin civarında vatandaşa hizmet verdiği de kaydedildi.