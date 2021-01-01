Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu
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Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu

01.01.2021 01:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:49
Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu

ORDU'da yeni yıla saatler kala 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kovid-19 İletişim Merkezi, tam kadro görev aldı.

ORDU'da yeni yıla saatler kala 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kovid-19 İletişim Merkezi, tam kadro görev aldı. Gelen yüzlerce ihbara anında yanıt veren çağrı merkezi personelleri, vatandaşların yardımına koştu.

Ordu'da geçen aylarda 155, 112, 156, 110 gibi acil çağrı hatlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nde toplanmasının avantajı yılbaşı gecesinde görüldü. Yılbaşı gecesinde 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri tam kadro görev aldı. Koronavirüs salgının gölgesinde evlerde kutlanan yeni yıl coşkusunda eğlencenin dozunu kaçıranlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veren görevliler, vatandaşların talepleri doğrultusunda polis, jandarma ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Yüzlerce ihbara yanıt vermeye çalışan çağrı merkezi personellerini ziyaret eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, personelin yeni yılını kutladı.

VALİ SONEL KORONAVİRÜS İHBARI ALDI

Vali Tuncay Sonel, Kovid-19 İletişim Merkezi'ni de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Vali Sonel, çağrı hattının başına geçerek gelen ihbarları yanıtladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Sonel, "Yöre insanımız vaka, temaslı, Kovid-19 ile ilgili sıkıntısı, sorusu olan 0452 223 12 88 numaralı telefonla Kovid-19 İletişim Merkezi'ni arıyor. Az önce de bir yöre insanımızla biz de konuştuk. 9 yaşında bir çocuğu varmış. Onun rahatsızlanması üzerine arıyor. Onunla ilgili bilgi almak istedi. Arkadaşlarımız birazdan alınan adrese gidecek. Onlara bilgi veriliyor, sahip çıkılıyor. Bunlar vatandaşlarımızı rahatlatıyor. Vatandaşımızın iletişim merkezindeki personellerine içten teşekkürü hoşuma gitti. Demek ki faydalı bir iş yapılıyor. Böylece diğer birimlerin yükü azalıyor. Biz böylece çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerle 19 ilçemizde tam saha pres yaparak, vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere uymasıyla Kovid-19 illetini hem devletimiz hem de milletimiz olarak yeneceğiz" dedi.


Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu
Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu
Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu
Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu
Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu
Ordu'da yılbaşı gecesi teyakkuzu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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