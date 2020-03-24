Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı
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Seddar Yavuz, Ordu, Güncel

Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı

Ordu'da, korona virüsüne karşı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan hıfzıssıhha meclisinde, 22 maddelik kararlar alındı.

24.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:00
Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı

Ordu'da, korona virüsüne karşı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan hıfzıssıhha meclisinde, 22 maddelik kararlar alındı.

Ordu hıfzıssıhha meclisi, Ordu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanarak, virüsün yayılmasını önlemek ve alınması gereken tedbirler konusunda 22 maddelik kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda, hava ve deniz limanlarında korona virüs (Kovid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığının KOVID-19 rehberi ve yayımlanan güncel mevzuat kapsamında alınması gereken tedbirlerin, alınarak herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi, sınır kapılarında geçiş yapan yolcularda tespit edilen semptomlar ve riskler her düzeydeki sorumlular tarafından sürekli takip edilerek şüpheli vakaların il sağlık müdürlüğüne bildirilmesi, özellikle umre ibadetinden ve yurt dışından dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrollerinin yapılarak 14 gün süresince evden çıkmamasına ve bu süre boyunca eve ziyaretçi kabul etmemelerine, İran üzerinden ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve değerlendirilen düzensiz göçmenlerin ilk yakalandıklarında muhakkak sağlık muayenesinden geçirilmesi, hastalık semptomları tespit edilenlerin ilgili sağlık kuruluşlarına gönderilmesine karar verildi.

Tedbirlere uymayanlara bir yıla kadar hapis cezası

Alınan kararlar doğrultusunda, kurallara uymayanlara bir yıla kadar hapis cezası verilebileceğine dikkat çekilerek, "İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile faaliyetleri geçici süre durdurulan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet salonu ve her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin yasaklarının anlık takibine ve genelgeye uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284 üncü maddesinde yer alan "66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi mucibince cezalandırılır" hükmü ve 537 sayılı Türk Ceza Kanunun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195'inci maddesinde yer alan "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükümleri kapsamında işlem uygulanmasına" denildi.

Koordineli çalışılarak gerekli tedbirler alınacak

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Reklam panoları ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların bilgilendirilmelerine yönelik gerekli çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakam ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından koordineli bir şekilde yapılması, yerel medya ile işbirliği yapılarak yazılı-görsel medyada konunun uzmanı olan sağlık çalışanları tarafından gerekli bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması ve konu ile ilgili çeşitli görsellerin yayınlanmasının devam edilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda servis şoförleri, taksi ve diğer esnaf odaları ile iletişim kurularak KOVİD-19 ve gerekli hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik önlemlerin devam ettirilmesine ve uyulmadığının tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Diyanet İşleri Başkanlığının cami ve mescitlerde Cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesine yönelik karanının uygulanmasının takibini sağlanmasına, ilde bulunan askeri garnizon komutanlığı ile il sağlık müdürlüğü koordinasyonuna toplu eğitimlerden kaçınılarak askerlerin hastalıktan korunma konularında bilgilendirmelerin sağlanmasına karar verildi" açıklamasında bulunuldu.

Belediyeler cenaze ilanı yapmayacak

Alınan kararların yayımladığı açıklamada, alınan kararların insan sağlığı için olduğuna dikkat çekilerek, bu kapsamda belediyelerin cenazelere az katılım sağlanması için cenaze anonsunun dahi yapılmayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan çocuk evleri, bakım evleri, huzur evleri çalışanlarına konuyla ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapılarak ve bu yerlerde gerekli temizliğin ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılmasının sağlanmasına, İlde bulunan kapalı ve açık ceza ve tutuk evi ile koordinasyon kurularak tutuklu ve hükümlülerin hastalıktan korunma konularında bilgilendirilmelerinin sağlanmasına ve ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilmesine, özellikle tuvaletlerde başta sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesine, kamu kurumlarının web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasının devamına, sağlık bakanlığı, halk sağlığı genel müdürlüğü resmi web sayfasında konu ile ilgili bilgilendirme kılavuzu, afiş ve broşürlerin kamu kurumları tarafından çoğaltılması bina giriş ve katlarında afişe edilerek halkımızın bilinçlenmesinin devam etmesine, kamu kurumları tarafından kendi kurumlarında kişisel hijyenin sağlanarak bulaşın önlenmesi amacıyla uygun yerlere, yeterli sayıda el dezenfektanları düzeneklerinin temin edilerek kullanılmasının sağlanmasına, sağlık tesislerine vatandaşlar tarafından başvuruların mümkün olduğunca en aza indirilmesine, ilçeler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması (ayakta) için trafik denetimlerinin arttırılmasına ve uygulamayanlara cezai işlem uygulanmasına, belediyelerce cenaze ilanı yapılmamasına, defin işleminin en az katılımla yapılmasına."

Toplum tarafından kullanılan alanlar sürekli olarak dezenfekte edilecek

"Kamu kurumları, toplu taşıma araçları, cami, toplu yaşam alanları ve toplu kullanım alanlarının belediyelerce ve ilgili kamu kurumlarınca belirli periyotlarla dezenfektan ve temizliğinin yapılmasına" diye devam eden kararda, "Kamu çalışanlarının toplumu paniğe sevk edecek söylem ve sosyal medya paylaşımlarında bulunmamaları konusunda uyarılması, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile tatil edildiği için hizmete ara veren Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının personellerinin gereklilik halinde il sağlık müdürlüğünün ihtiyacına ( temizlik, güvenlik gibi) binaen valilik oluru ile İl sağlık müdürlüğü emrine görevlendirilmesine, konu ile ilgili tüm çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde toplumu paniğe sevk etmeden yapılması, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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