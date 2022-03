Ordu'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

ORDU (İHA) - İçişleri Bakanlığı talimatıyla 81 ilde tüm okullarla birlikte Ordu'daki okullarda da eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Allah'ım doğal afetleri göstermesin ama afetlere karşı da tedbirli olmalıyız" dedi.

Ordu'nun 19 ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Altınordu ilçesindeki Ordu Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta ise senaryo gereği Tokat ili kırsalında 5,9 büyüklüğünde 35 saniye süren deprem meydana geldi, depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı. Senaryo gereği, Ordu Fen Lisesi'nde de deprem sonrasında yaşanan sarsıntının ardından ısıtma sisteminde sorun çıkarak gaz kaçağı olduğu, bun bağlı olarak yangın çıktığı, 1 kişinin dumanlardan ettiği ve 8 öğrencinin de eksik olduğunu anlaşılması üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin tahliye edilerek, alanda kurulan sağlık çadırlarında ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulanslar ile hastanelere sevk edilmesi ve ekiplerin olaya müdahale ettiği tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

"Rabbim ülkemize doğal afet nasip etmesin"

Tatbikat sonrası görevli olan personelleri tebrik eden Vali Tuncay Sonel, sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2022 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından AFAD tatbikat yılı olarak ilan edildi. Bugün de 81 ilde eş vakitli hem İçişleri Bakanımızın katılımıyla hem Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla tüm okullarda şu an deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Biz de Ordu'da 19 ilçemizde aynı vakitte ülkemiz genelinde olduğu gibi Fen Lisesi'nde AFAD, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık görevlilerimiz, gönüllü kuruluşlarımız, STK'larımız, Türk Kızılay'ımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve il müdürlerimizle birlikte buradaydık ve izledik. Hakikaten deprem anında tahliye çok önemli, depremdeki ilk 6 saat çok önemli. Biz deprem kuşağında olan bir ülkeyiz ve her an depreme hazırlıklı olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok büyük bir hassasiyet var ülkemiz genelinde. Biz de Ordu'da tüm arkadaşlarımızla beraber ekibimizle birlikte bu hassasiyetin önemine haiziz. ve tatbikatta da arkadaşlarımız hakikaten çok başarılı çalışmalarda bulundular. Kurtarma faaliyetlerini az önce gördük. Tüm arkadaşlarımız işini gayet güzel bir şekilde yaptı. Rabbim doğal afetleri ülkemize nasip etmesin, asla yaşatmasın ama olduğunda da hazırlıklı olmalıyız" dedi. - ORDU