Ordu'da caddelere estetik dokunuş Ordu'nun Altınordu ilçesinde başlatılan kaldırım ve aydınlatma direklerini yenileme çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde başlatılan kaldırım ve aydınlatma direklerini yenileme çalışmaları devam ediyor.

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların evlerinde kalmasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokaklardaki kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına ağırlık veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Zübeyde Hanım Caddesi'nin ardından Kazım Karabekir ve Süleyman Felek Caddesi'nde araç trafiğinin olduğu 1 kilometrelik alanda çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ekiplerimiz, sokakların boş kalmasını fırsat bilerek yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Zübeyde Hanım Caddesi'nde bitirilen çalışmaların ardından sıra Kazım Karabekir ve Süleyman Felek Cadde'sine geldi. Buralar Ordu'nun en önemli caddeleri arasında yer alıyor. Bu caddelerimizde toplamda 1 kilometrelik alanda kaldırım ve aydınlatma direklerini yenileme çalışması başlattık. Çalışmaların bitirilmesiyle birlikte sokaklarımız daha güzel bir görüntüye kavuşacak" dedi.

Ordu'da şehircilik anlamında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Güler, "Şu anda Ordu ili genelinde 214 farklı noktada faaliyet sürdürüyoruz. Ordu'yu adeta bir şantiye haline getirdik, bu anlamda ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA