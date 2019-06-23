Opel, Corsa ve Adam Araçlarını Geri Çağırıyor

Opel, General Motors alanında üretilmiş olan benzinli Adam ve önceki nesil Corsa araçlarını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Gizli kaynaklardan gelen haberlere göre, otomotiv düzenleyicileri şirketten, 2018 ve 2019 model ufak hatchback'lerini geri çağırmasını istedi. Bu kararın 54 bini Almanya'da olmak üzere 210 bin aracı etkileyeceği düşünülüyor.

Şirketin kalite kontrol ekibi, sorunun lambda kontrollerinden kaynaklandığını, yüksek hızlarda yeteri kadar güçlü olmayabileceğini ve 53 bin km'den fazla yapan yol yapan araçların izin verilen nitrojen oksit limitini aşabileceğini belirledi. Ayrıca bu bilgiler, Opel sözcüsü tarafından da doğrulandı.

Yine doğrulamayı yapan şirket temsilcisine göre Alman otomobil üreticisi, bu sorundan etkilenen Corsa ve Adam kullanıcılarını nisan ayında bilgilendirmeye başladı. Ancak bu uyarı, sadece Almanya'daki kullanıcılar için yapıldı, diğer ülkelerdeki araç sahiplerine bu bilginin ulaştırılıp ulaştırılmadığı bilinmiyor. 2018 ya da 2019 model benzinli Corsa ya da Adam kullanıcısıysanız yetkili bir Opel bayisiyle görüşmeniz gerekebilir.

Bu sorun Opel'in yaşadığı ilk sorun da değil üstelik. Geçtiğimiz güz yerel ulaştırma bakanlığı Opel'i, Avrupa'daki dizel Cascada, Insignia ve Zafira gibi aralarını emisyon sorunu sebebiyle geri çağırmasını istemişti.