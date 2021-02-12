Op. Dr. Sinan Göker kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Sinan Göker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Op. Dr. Sinan Göker kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Sinan Göker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinan Göker hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinan Göker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU:OP. DR. SİNAN GÖKER KİMDİR?

Excimer Laser tedavisini Türkiye'de ilk uygulayan kişidir. Doktorumuz, şu ana kadar 100 bine yakın ameliyat gerçekleştirmiştir.

Merkezi Amerika'da bulunan ISRS (The International Society of Refractive Surgery) Türkiye'den ilk kez bir göz doktoruna, İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Bölümü Başkanı Opr. Dr. Sinan Göker'e "Onur Ödülü" vermiştir.Kendisi aynı zamanda Uluslararası Refraktif Cerrahi Cemiyeti'nin Türkiye temsilcisidir. Op.Dr. Sinan Göker, göz cerrahisi alanında olmak üzere, Türkiye, Avrupa ve ABD'de yapmış olduğu başarılı çalışmalar ile sağlığınızı güvenle teslim edebileceğiniz bir isimdir.

Göz ameliyatları ve lazerle görme bozuklukları tedavisi denince, Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Dr. Sinan Göker, 1958 yılında İzmir'de doğdu.

1977 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 1982'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında Çapa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göz hastalıkları uzmanlığını tamamladı.

İhtisası sırasında ve sonrasında ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota Retina Institute'ta 6 ay, Teksas Houston'daki Bellaire Institute of Cataract Surgery'de 2 ay, San Antonio Texas Institute of Cataract Surgery'de 1 ay eğitim gördü.

Hastaları muayene ederek, Excimer lazer tekniğinin sonuçlarını doğrudan görme fırsatı bulan Dr. Göker, bu teknolojinin gelecekte uygulanacak en doğru yöntem olduğuna karar verdi ve Türkiye'ye döndükten sonra bu konudaki çalışmalarını sürdürdü. Böylece 1992 yılında Excimer lazerli göz ameliyatını dünyada ilk uygulayanlar arasına girdi.

Dr. Göker, Türkiye'de göz ameliyatlarında kullanılan yeni tekniklere de imza attı. 1990 yılında Türkiye'de ilk olarak ultrasonla dikişsiz katarakt ameliyatını başlatan kişi oldu.1992'de lazerli miyopi ve astigmat tedavisini uyguladı.

1997 yılında yüksek dereceli miyopi tedavisini yapmak amacıyla Lasik yöntemini Türkiye'ye getirdi. Türkiye'de ilk kez lazerle gözyaşı kanalı ve glokom ameliyatlarını gerçekleştirdi.Bugüne dek yetmiş binin üzerinde hastaya lazerle göz tedavisi uygulayan Op. Dr. Sinan Göker, miyoplu bir hastasında 30 numaralık, yüzün üzerinde hastasında ise 20-25 derecelik düşüşlere ulaştı.