Online hasta okulu ücretsiz destek verecek

Koranavirüsün en çok etkilediği hasta gruplarının başında Alzheimer, Parkinson ve Demans hastalarının geldiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi tarafından düzenlenecek ücretsiz online hasta okulu hakkında bilgi verdi.

Koranavirüsün en çok etkilediği hasta gruplarının başında Alzheimer, Parkinson ve Demans hastalarının geldiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi tarafından düzenlenecek ücretsiz online hasta okulu hakkında bilgi verdi. Hasta ve hasta yakınlarına destek olabilmek için 'Alzheimer ve Ben' konusuyla başlayacak olan online eğitim serisinin ilki, 19 Şubat Cuma günü saat 12.00'de Zoom programı üzerinden gerçekleşecek.

Hasta Okulu ile ilgili bilgi veren İEÜ Medical Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, "Alzheimer hastalığı, demansa yani bunamaya neden olan hastalıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Hastalığın görülme oranı yaşla birlikte artıyor. 65 yaşındaki bireylerde yaklaşık yüzde 3-4 oranında görülürken, yaşın ilerlemesi ile bu oran ciddi oranda artıyor. Hastalık en az hastalar kadar hasta yakınlarını da etkiliyor. Hasta yakınlarının hastalık ve evreleri hakkında bilgi düzeyleri arttıkça problemlerle baş edebilmeleri de kolaylaşıyor. Biz de bu süreçte hasta yakınlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için ücretsiz olarak hasta okulu düzenlemeye karar verdik" diye konuştu.

"AİLELER SORULARINA YANIT BULACAK"

Hasta yakını eğitimlerinin hasta tedavisinde en önemli basamak olduğunu belirten Küsbeci "Alzheimer hastalığının sadece unutkanlıktan ibaret değildir. Hasta yakınlarının hayatını asıl etkileyen problemler, hastanın banyo yapmaması, aşırı sinirlilik, saldırganlığa varabilen hırçınlık gibi davranış bozukluklarıdır. Bu durumlarla karşılaşan ailelerin bilgi düzeyleri arttıkça bu problemleri daha kolay çözebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastalığının erken dönemde çoğunlukla fark edilmediğini ve unutkanlıkların çoğunun yaşlılığa bağlı olarak düşünüldüğünü söyleyen Küsbeci, "Oysa sinsi başlangıçlı olan bu hastalık, erken dönemlerden itibaren hastaların yaşamlarını zorlaştırıyor. Erken evre Alzheimer hastalarının en önemli özelliği yakın zamana ait olayların anımsanamaması ve yeni bilgi öğrenme kapasitesinde belirgin azalmadır. Konuşulanları tekrar tekrar konuşur, eşyalarını kaybeder, yerlerini karıştırır, alışveriş listesini unutur, isimleri karıştırır. Kelime bulma güçlüğü nedeniyle konuşma kusuru oluşur. Tencereyi ocakta unutma, yemeklerin tadının değişmesi, güncel olayları izlemede sorun, gazete kitap okurken sık sık başa dönmek, yeni alınan cihazları kullanmayı öğrenmede güçlük bu döneme özgü belirtilerdir. Hasta tanıdığı mekanlarda dolaşabilir ancak yabancı olduğu mekanlarda kaybolur. Otobüs ya da metro durağını şaşırır, erken ya da geç iner. Araba kullanıyorsa yolları şaşırabilir, trafik ışıklarına yanıt vermekte gecikebilir. Bu evrede kendine bakıma ilişkin hafif özen kaybı olsa da giysilerini seçme, tuvalet banyo yeme içme alışkanlığında bozukluk dikkati çekmez. Ev içinde ya da dışarıda basit işleri yerine getirebilir ancak karmaşık işlerde zorlanmaya başlar ve hastalık ilerledikçe bu şikayetler giderek artar" dedi.

Prof. Dr. Küsbeci, düzenleyecekleri okullarda hasta yakınları ile interaktif olarak hastalığı konuşacaklarını, hastalık hakkında bilgi vermenin yanı sıra, hasta yakınlarının hastaları ve kendileri ile ilgili karşılaştıkları güçlükleri çözmede yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı