Online alışverişte yeni dönem; canlı yayınla ürünlere anlık erişim mümkün

Canlı yayında online satış uygulaması Vidyodan hizmete girdi.

Canlı yayında online satış uygulaması Vidyodan hizmete girdi. Online alışverişte yeni dönemi başlatan uygulama ile kullanıcılar canlı yayınlar aracılığıyla satıcılarla direkt iletişim kurarak ürünleri yakından inceleyebiliyor ve soru sorabiliyor. Ayrıca, isteyen herkes de ikinci el ürün dahil olmak üzere satış yapabiliyor.

Türkiye'deki 'canlı yayında online satış uygulaması' Vidyodan, çevrimiçi olarak düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Lansman, Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz ve Vidyodan'ın ana yatırımcısı olan Onedio Kurucusu ve CEO'su Kaan Kayabalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

UYGULAMADA DEV MARKALAR YER ALIYOR

Mayıs ayında başladığı test yayınlarıyla yeni bir alışveriş deneyimi vadeden uygulama bünyesinde dev markaların yanı sıra, 300 butik ve yerel marka da yer alıyor. Kullanıcılar, kıyafetten gıdaya, kişisel bakım ve spor & outdoor ürünlerinden elektronik eşyaya kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünleri canlı yayında inceleyerek satıcıya soru sorabiliyor. Kullanıcılar satıcıyla direkt temas kurarak ürünün özelliklerini daha yakından görme fırsatını yakalıyor ve alışverişini uygulama üzerinde, yayından ayrılmadan anında gerçekleştirebiliyor. İnternette sadece ürün yorumu ve fotoğrafı inceleyerek karar vermek zorunda kalmadan, görerek satın alınabiliyor. Uygulama üzerinden alışveriş yapanlara, aynı zamanda katıldıkları canlı yayınlarda hayranı oldukları influencerları da izleme ve yorum yaparak sohbetlere katılma şansı sunuluyor. Markaların yaptığı canlı yayınlar da kaydedildiği için söz konusu yayınlara katılamayan kullanıcılar daha sonra da videoları izleyip istediği ürünü satın alabiliyor.

SATIŞ DANIŞMANIYLA OLAN DİYALOG E-TİCARETLE BİRLEŞİYOR

Lansman sonrası uygulama hakkındaki detayları paylaşan Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz, uygulamanın yakın zamanda web formatına da dönüşeceğini belirtti.

Yılmaz, " Yaptığımız şey canlı yayın ve videolarla ürünleri tanıtmak, öne çıkan özelliklerini gösterebilmek. Canlı yayınlara katıldığınızda ürünlerin tüm detaylarına bakabilirsiniz. Canlı yayını terk etmeden ürünü satın alabilir, farklı yayınlardan farklı ürünler de ekleyebilirsiniz. Burada on binlerce ürünün de arşivi sunuluyor. Bu videolarla ürün kullanımını öne çıkarıyoruz. Genelde fotoğraf yorumlarına bakarak satın alma kararı veriyoruz ama burada interaktif bir yayın oluyor. Fotoğraflarda ürünün dokusunu vs. tam olarak bilemiyoruz ama video ve canlı yayınlarda bir çantanın içini açarak o deneyimi yaşatabiliyoruz. Fiziksel mağazadaki satış danışmanıyla olan ortamı e-ticaretle birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

4 AYDA AKTİF KULLANICI SAYISI 50 BİNİ BULDU; HEDEF MİLYONLARA ULAŞMAK

4 aylık süredeki deneyimlerini ve ciddi bir geliştirme sürecinden geçtiklerini anlatan Yılmaz, "Çin'deki örneği Türkiye'ye uyarlamamız ve içerik geliştirmemiz çok önemliydi. Olay sadece canlı yayın yapacak teknoloji alt yapısı değildi ve bunların hepsini öğrenme sürecinden geçtik. Genel olarak bu süreçten çok memnun olduk. Aylık aktif kullanıcımız 50 bin civarında ve her geçen ay artarak devam ediyor" dedi.

SATIŞA DÖNÜŞME ORANI 10 KATINA ÇIKTI

Canlı yayınlar ve videolu satışlar sayesinde satışa dönüşme oranlarında Türkiye ortalamasının 10 katına kadar çıktıklarına vurgu yapan Yılmaz, "Kullanıcı sayısı arttıkça da bunun nerelere geleceğini göreceğiz. İptal iade oranı da e-ticarette çok önemlidir. Bizim bu oranımız da diğer oranların çok çok altında" diye konuştu.

ALTERNATİF GELİR KAPISI

Ürünleri canlı yayında anlatabilmenin çok önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, kategorilerin ilerleyen zamanda artış göstereceğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes burada üye olup canlı yayın açıp bir şeyler sunmaya başlayabilir. Türkiye'den çok büyük markalar var. Alternatif gelir kapısı sunmaya çalışıyoruz. Satıcının kendi ortamını görmeniz, şartlarını görmeniz büyük güven sağlayacak. Satıcılarımızı yayına açmadan önce ciddi bir kontrol sürecinden geçiyoruz. Bizim de satış üzerinden komisyon gelirimiz var. Daha yolun başındayız ve elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ve çok rekabetçi komisyon oranlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda başlayacak ve Vidyodan'ın hiçbir gelir beklemeden yapacağı canlı yayınlarda STK'larımız için değer yaratmak arzusundayız. Sunucu havuzu da bu işin kritik noktalarından. Büyük influencerlarla da beraber çalışıyoruz. Vidyodan platformu kendi influencerlerını yaratacak diye düşünüyorum."

TÜRKİYE'DE ANA AKIM OLMASINI HEDEFLİYORUZ

Temel hedeflerinin canlı yayında satış uygulamasının Türkiye'de ana akım haline getirmek olduğunu ifade eden Vidyodan yatırımcısı ve Onedio CEO'su Kaan Kayabalı ise, "İnternet kullanıcılarının çoğu internetten alışveriş yapmış ama tüm ticaretin yüzde 10'unundan azı e-ticarette dönüyor. Görsel dönemden video dönemine geçtik diyebiliriz. Canlı yayında satılabilecek her şeyi satabileceğiz. Burada canlı hizmetler de olacak. Özel dersler, yoga, satranç derslerine de ev sahipliği yapmak istiyoruz. İnsanlar gerçek zamanlı etkileşimde bulunmak istiyorlar. Bu çok önemli bir teknolojik ürün" ifadelerini kullandı.

"İKİ SENE İÇERİSİNDE 20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM"

Yatırım hedefleri hakkında bilgi veren Kayabalı, "Hangi hizmetlerin satışına aracılık edebileceğimizi düşünmek hepimizi heyecanlandırıyor. Vidyodan, ana yatırımcısı Onedio, teknoloji ortağı VNGRS ve çok değerli diğer yatırımcılarıyla birlikte 1 milyon dolarlık ön tohum aşamasını tamamladı. İki sene içerisinde 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. Burada güvenli ödeme sistemi ile ödemeler gerçekleşiyor. Ürün teslim alındıktan sonra para satıcıya aktarılacak. Gelen ürünü alıcı onaylamazsa para geri iade ediliyor" dedi.

Kayabalı, canlı yayın ve telif hakları ihlalleriyle ilgili de kısa sürede müdahale edebildiklerini söyledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Karaköse