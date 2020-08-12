Ön ödemeli konut almak isteyenlere belediyeden "yapı ruhsatı" uyarısı
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Ön ödemeli konut almak isteyenlere belediyeden "yapı ruhsatı" uyarısı

Etimesgut Belediyesi, yapı ruhsatı olmadan satışa sunulan ön ödemeli konut alımında vatandaşların mağdur olmaması için uyarılarda bulundu.

12.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:29

Etimesgut Belediyesi, yapı ruhsatı olmadan satışa sunulan ön ödemeli konut alımında vatandaşların mağdur olmaması için uyarılarda bulundu.

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun ilgili maddesine göre "Yapı ruhsatı" alınmadan ön ödemeli konut satışı yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını bildirdi.

Etimesgut ve Ankara'nın başka bazı ilçeleri sınırlarında birtakım emlak firmaları tarafından yapı ruhsatı alınmadan onaysız projelerle ön ödemeli konut satışlarının ve yaygın bir şekilde internet üzerinden pazarlama reklamlarının yapıldığını tespit ettiklerini belirten Yanık, konuya ilişkin ilçe genelinde idari süreci başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yapı ruhsatı bulunmayan ön ödemeli konutlara ilgi gösterdiğini ifade eden Yanık, "Fakat bunun şöyle bir riski var. Yapı ruhsatı olmayan projeler üzerinden süslenmiş birtakım sunumlarla taahhüt edilen sözleşmelere bağlanan hususların yerine getirilmeme ve vatandaşların ellerine böyle bir konut geçmeme ihtimali çok yüksektir. Bu da ileride vatandaşlarımızın çok büyük mağduriyetine sebep verecek bir durumdur." dedi.

"Temel unsur yapı ruhsatıdır"

Yapı ruhsatı olmadan konut alımında bulunan vatandaşların oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için vakit kaybetmeden Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeleri konusunda çağrıda bulunan Yanık, 2013'te bu tip mağduriyetlerin giderilmesi için yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un bazı satıcılar tarafından ihmal edildiğini bildirdi.

Yapı ruhsatının belediyenin denetiminden geçerek, konut projesi başlatılmadan önce yapı sahibi ile müteahhitin belirlendiği ve konutların özelliklerini bir projeye bağlandığı resmi belge niteliği taşıdığını aktaran Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu belge hem alıcılar için bir güvence oluşturmakta hem de inşaatın yapı standartlarının mevzuata uygunluğu için de bir dayanak oluşturmaktadır. Temel unsur yapı ruhsatıdır. Vatandaşlar, yapı ruhsatını öğrenmek için ada-parsel numarasını alarak bizden bilgi alabilecekleri gibi özellikle satıcılardan yapı ruhsatının varlığını istemeleri ve talep etmeleri gerekiyor. Eğer bunu sormazlarsa ileride mağdur olma ve muhatap bulamama ve bu sebeple mağdur olma ihtimalleri çok yüksektir.

İlgili bakanlıklarımızın da gerekli incelemeleri başlatması gerekiyor. Biz bu konuda ilgili bakanlıklarla yazışmaları başlatmış durumdayız. Vatandaşlarımızın yıllarca ufak birikimlerle elde ettikleri tasarruflarını zayi etmemeleri için bu konuda hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz."

Emlakçılar ve müteahhitler de mağduriyet yaşıyor

İlçe sınırları içerisindeki iki emlak firması hakkında idari süreç başlattıklarının bilgisini veren Yanık, yapı ruhsatı olmadan yapılan ön ödemeli satışlar nedeniyle alıcılar dışında iki grubun daha mağdur olduğunu vurguladı.

Yanık, "Emlakçılarımız ve müteahhitlerimiz açısından da haksız rekabet söz konusudur. Yasal yükümlülüklerini yerine getirerek bu işi yürüten ve gerekli maliyeti üstlenen ama karşılarında hiçbir yasal yükümlülük ve maliyete girmeden yapılan satıştan dolayı mağdur olan emlakçılarımız, dürüst ve yasal şekilde hareket eden müteahhitlerimiz de bu sektörde mağduriyet yaşamaktadırlar. " ifadelerini kullandı.

Ön ödemeli konut almak isteyenlere belediyeden 'yapı ruhsatı' uyarısı

Kaynak: AA

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