On Numara sonuçları 16 Eylül: MPİ ON Numara 893. hafta sonucu

16.09.2019 12:20

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı 2002 yılından beri düzenlenmektedir. Canlı yayında yapılan çekilişi mpi.gov.tr sitesinden izlenebiliyor. On Numara'da birden 80'e kadar sıralı dizilmiş toplar küreye konularak 22 sayı seçiliyor. Katılımcıların ikramiye kazanması için ise 10, 9, 8, 7 ve 6 numara bilmesi veya hiçbir numarayı doğru tahmin edememesi gerekiyor. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğünde canlı yayında yapılıyor. Çekiliş aynı zamanda mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor. 893. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak.

ON NUMARA SONUÇLARI 16 EYLÜL 2019

893. hafta On Numara çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlenecek. Çekiliş ile birlikte 16 Eylül On Numara sonuçları da belli olacak. Sonuçları 21.30'dan sonrasında aşağıdaki bağlantıdan yayımlanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın sayıları; 02, 09, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73, 78

On Numara çekilişinde on bilen iki kişi 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandılar. Talihlilerin kuponlarını Bursa/ Osmangazi ile İstanbul/Gaziosmanpaşa ilçelerindeki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira ellişer kuruş, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira ellişer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira otuz beşer kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira yirmi beşer kuruş ile hiç bilmeyen 178 bin 408 kişi 3 lira altmışar kuruş kazandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 06 Ağustos 2002 tarihinden oynatılmaya başlanan On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.