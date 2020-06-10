Omurga Sağlığı ve evimizde yapılabilecek egzersizler Dr. Nurten Küçükçakır ile yaptığımız Instagram canlı yayınında, pandemi sürecinde omurga sağlığı ve evimizde yapılabilecek egzersizleri konuştuk.

Pandemi ilan edildiği günden bu yana 35 canlı yayını geride bıraktım. Canlı yayın hızıyla yazıya dökme hızım eş zamanlı gidemese de elimden geldikçe yazmaya ve sonrasında da kısmet olursa podcast yapmaya niyetim var. Allah'tan Instagram mayıs sonundan itibaren yayınları IG TV'de paylaşmaya izin veriyor da yayınlar kalıcı hale geldi.

Geçtiğimiz haftaya da birlikte kontrollü sosyal hayat başladı. 09 Haziran'da da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması esnetilirken, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama tümüyle kalktı. Yaz düğünleri çok yakında :) Nikah salonları 15 Haziran; düğün salonlarının açılma tarihi 1 Temmuz olarak belirlendi.

11 Marttan bu yana evde kaldık. Güzel günlerin tadını çıkarmak hepimizin hakkı. Sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak ve en önemlisi virüsün etkisinin zayıflamadığını bilerek tedbirli davranmamız. Yeni normale geçtiğimiz bugünlerde kendimi evde güvenli hissettiğim için zorunlu haller dışında çıkamadığımı da sizlerle paylaşmak isterim.

Mayıs ayında sevgili Dr. Nurten Küçükçakır ile gerçekleştirdiğimiz "Omurga Sağlığı ve evimizde yapılabilecek egzersizler" canlı yayın notlarıyla sizi baş başa bırakayım.

Yeni yazı da görüşmek üzere.

Sağlıkla, sevgiyle kalın :)

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2014 yılından beri Bursa Romatem Fizik Tedavi Hastanesi'nde aktif olarak çalışmaktayım ve 2016 yılından beri hastanenin baş hekimi olarak görev almaktayım. Romatem hastaneleri Türkiye için önemi bir değer, çünkü fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında Türkiye'nin ilk ve tek zincir sağlık markasıdır.

Fizik tedavi uygulamaları ne amaçla yapılır? Sağlığımıza faydaları nelerdir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı oldukça geniş bir alanı kapsayan, hastaların hayatına dokunan bir bölüm. Nörolojik hastalıkların tedavisinde, vücudumuzdaki hareketimizi kısıtlayan, ağrı oluşturan her türlü hastalıktadestek vermek, yaşam kalitemizi arttırmak ve tekrar normal yaşamımızı idame ettirmek için bize destek veren bir dal. En çok karşılaştığımız sorunlar özellikle; bel-boyun fıtıkları, eklem ağrıları her türlü romatizmal hastalığa bağlı olarak gelişen ağrılar, kırıklara bağlı hayatımızı kısıtlayan durumlar, nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen, yaşamımızı etkileyen kısıtlanmalar diyebilirim. Çocuklarda ortaya çıkan rahatsızlıklar, kas rahatsızlıkları, omurilik rahatsızlıkları gibi şikayetlerle gelen hastalarımızın yanı sıra kalp, akciğer hastalarına uygulanan rehabilitasyonlar gibi pek çok alanda hizmet veriyoruz.

Uzun süredir hepimiz evlerimizdeyiz. Bu yüzden eskisi kadar hareket halinde olamıyoruz. Hareketsizlikten dolayı omurga ve kemik sağlığımızda ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?

İnsan vücudu aslında harekete adapte olmuş bir yapıya sahip. Hareketsizlik vücudumuza aykırı bir durum. Kas yapılarını kullanmayınca yapılar zayıflar ve kütlesi azalır. Aynı zamanda çabuk yorulmaya başlarız. Bu amaçla kaslarımızı aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Evimizde olduğumuz süreçte de hareket desteğiyle kas erimelerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Kaslar erirken kemiklerde de zayıflık meydana geliyor. Evde olduğumuz için D vitamini de alamıyoruz ve kemik erimesi ortaya çıkıyor. Aynı şekilde omurgamızdaki kasların erimesi bel, boyun bölgemizde ağrılara sebep oluyor. Kas iskelet sitemimiz bu süreçte hareketsizlikten etkilenmiş durumda. Bizler her yaş grubuna hareketsiz kalmayın, evde kalın ama egzersizleri eksik etmeyelim diyoruz.

Evde omurga sağlığımızı güçlendirmek için neler yapabiliriz?

65 yaş üstü için özellikle ev içerisinde yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Tüm hareketler temkinli yapılmalı. Yürüyemeyen hastalarımız için oturduğumuz yerden yapacağımız hareketler de mevcut. Yapacağımız hareketler ile boyun kaslarımızı rahatlatacaklar egzersizleri uygulayabiliriz.Düzenli olarak yapacağımız hareketler boyun ve sırt ağrılarından kurtulmamızı sağlıyor. Evde durduğumuz bu süreçte mutlaka ufak egzersizler yapmalıyız. Ancak dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var. Egzersiz programları kişiye özeldir. Herkesin yaşı, kilo yağ oranı, kas oranı, boyu farklılık gösteriyor. İçinde olduğumuz dönemde doktora gitme imkanımız yok. Bu süreçte hafif egzersizler yapabiliriz. Olduğumuz yerde yürüyormuş gibi hazırlık hareketi yaptıktan sonra egzersiz yapmaya başlamalıyız. Herhangi bir egzersizi yaparken vücudunuzda ağrı oluşuyorsa o hareketi yapmamalıyız. Bu konuda temkinli olmayı unutmayalım.

Online muayene sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir hizmet veriyor musunuz?

Romatem, pandemi sürecinin başlamasından hemen sonra online platformda danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Hastalarımız bize bir telefon kadar uzağımızda. Evden çıkamayan hastalar için online platformdan bireysel programlar düzenliyoruz. Bütün Romatem şubelerimizde online danışmanlık hizmetini veriyoruz. Ayrıca hizmet vermediğimiz her dalda ücretsiz olarak hizmet veriyoruz.

Beslenme ve uyku düzenimiz değişti. Peki beslenme ve uyku düzeni omurga sağlığımızı etkiliyor mu? Neler önerirsiniz?

Stres, uyku ve beslenme düzenimizi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Kas iskelet sistemi sağlığımız için kaliteli bir uyku uyumamız gerekiyor. Kaliteli uyku 8 saatlik bir uyku. En çok önerdiğimiz uyku saatleri ise gece 23:00 ile sabah 07.00 arası. En kaliteli uykunun uyunduğu süreçtir bu dilim. Çünkü bu süreçte uyku sırasında salgılanan hormonlar tüm vücut mekanizmamızın doğru çalışmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması lazım. Bunun için sebze-meyve ağırlıklı beslenmek çok önemli. İyi bir uyku tüm kas sistemimizin gevşemesini sağlıyor. Dolayısıyla omurgamızın ve kaslarımızın dinlenmesini de sağlıyor. Bu süreçte kalsiyum ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Pencereye çıkalım 20 dakika güneşlenelim. Mutlaka cam açalım ve D vitamini alalım. Tüm vücut sağlığımız için bol su içelim. Sıvı tüketmediğimizde kireçlenmeler ortaya çıkıyor. Bu yüzden önlem almalıyız. Günlük sıvı tüketimimizin yüzde 80' i su olmalı. Kahve tüketiyorsak su tüketimini de arttırmamız gerekiyor. Çok fazla kahve tüketmemeliyiz. Ayrıca günde 2 bardak süt içmek omurga sağlımız için önemli.

Ev işi yapmak egzersize girer mi?

Evde yaptığımız işler egzersiz grubuna girmiyor. Yaptığımız çoğu şey fiziksel aktiviteye girse de, bir aktivitenin egzersize girmesi için bir amaca yönelik düzenli tekrarlarla yapılması gerekiyor. Bu yüzden egzersiz çok farklı bir şey. Ev işleri egzersiz olarak sayılmıyor.

Bizim doğru bildiğimiz ancak yanlış yaptığımız egzersizler var mı?

Spor ve egzersiz hayatında en çok sorulan soru ''spor sabah aç karına mı spor yapmalıyız?'' oluyor. Ancak sporu aç karına yapmak çok doğru değil. En ideal süre yemek yedikten 1-2 saat sonra egzersiz yapmak. Yoğun egzersiz yaparak vücudun hemen toparlanacağını düşünen bir düşünce var insanlarda. Ancak yapacağımız sporu ya da egzersizi zamana yayarak kademe kademe gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü birdenbire yapılan sporlar, sporcu sakatlanmalarına sebep olabiliyor. Her yaş grubuna göre spor yapma süresi değişiklik gösterir. İdeal spor zamanı ise sabah 08.00 ile akşam 21:00 arasında yapılmalıdır.65 yaş üstü hastalarda haftada 3 gün 45'er dakikalık orta tempolu yürüyüş yapılmasını öneririz. Bunun yanı sıra hafif egzersizlerde yapılırsa sağlığınıza iyi gelecektir. Genç yaş grubu için ise haftanın 6 günü spor yapabilir 1 günü ise dinlenme günü olarak ayrılmalarını öneriyorum. 25 ile 45 dakikalık egzersizler ve sporlar vücut metabolizmamız için en uygun süreyi oluşturuyor. Ayrıca egzersizle beraber sıvı tüketmek çok önemli. Bu yüzden su tüketimini ihmal etmemelerini öneriyoruz.

Özellikle bilgisayara ve telefonlarımıza bağlı olarak yaşadığımız bu süreçte bel ve boyun ağrıları için neler önerirsiniz?

Bu konuda yapılan çok güzel çalışmalar var. Başımızın ağırlığı yaklaşık 4-6 kg arasında. Dolasıyla omurgamıza da bu kadar ağırlık biniyor. Başımızı eğdiğimizde ise omurgaya binen yük 20 kilograma kadar artıyor. Bu şekilde eğildiğimizde ise omurga deformesi gerçekleşiyor. Boyundaki bu deforme sırtımızı, belimizi de olumsuz yönde etkiliyor. Masabaşı bir işte çalışıyorsak dik durarak ve bilgisayar ekranını tam karşımızda göz hizamızda tutmalıyız. Tek el ile klavyemizi kullanmamaya özen gösterelim, çift el ile yazmaya çalışalım. Bel boşluğumuzda bir yastık desteği olmalı. Bunlar gerçekten önemli önlemler. Saatlerce aynı pozisyonda bulunmamalıyız. Sabit pozisyonda 20 dakikadan fazla durmayalım, arada ev içerisinde yürüyelim. Saatlerce aynı pozisyonda kalmak omurgamıza ciddi anlamda ağırlık bindiriyor.

Çocuklar için neler yapmalıyız?

Romatem instagram sayfamızda yetişkin ve çocuk egzersizinde neler yapılacağını açıklayan bilgilendirme videoları yer alıyor. İstedikleri zaman izleyebilirler. Bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca hastalarımız için tüm dünyada uygulanan tedavi yöntemlerini robotlar yardımıyla uyguluyoruz. Romatem olarak sağlık turizminde de aktif şekilde rol alıyoruz. Yurt dışından gelen birçok hastamız var. Özellikle Orta doğu, Avrupa ve Balkanlardan geliyorlar.