Omü Raylı Sistem Hattında Testler Başarıyla Sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsü raylı sistem hattında çalışmaların son aşamaya geldiğini, test sürüşlerinin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, yapım çalışmaları süren hafif raylı sistem 3'üncü etap çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Zihni Şahin, "3'üncü etap dediğimiz Üniversite İstasyonu-Yaşam Merkezi arası 5,2 kilometrelik hafif raylı sistem projesinin çalışmalar devam ediyor" dedi.

5,2 kilometrelik hat, toplam 7 istasyon

15 Eylül 2018 tarihi itibari ile test sürüşlerine başlandığını hatırlatan Başkan Şahin, "Başarıyla gerçekleştirilen deneme seferleri sürüyor. Bu güzel proje ile öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin toplu ulaşım noktasındaki önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin, projeyle ilgili şu detaylı bilgileri verdi:

"Mevcut Üniversite İstasyonu'ndan başlayarak OMÜ Kampüs Hattı'nda yapılmakta olan hafif raylı sistem tramvay hattı, toplam 5 bin 177 metre çift hat demiryolundan oluşuyor. Raylı sistem güzergahı üzerinde 300 metre ve 150 metre uzunluğunda 2 adet viyadük yapısı, 340 metre uzunluğunda 1 adet Aç-Kapa yapısı (giriş portalı 140 metre, tünel bölgesi 70 metre ve çıkış portalı 130 metre) yer alacak. Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar'ı kapsayacak şekilde toplam 7 adet istasyon yer alacak. 3 adet yeni trafo merkezi, 3 adet karayolu hemzemin geçiş, 6 adet telsiz baz istasyonu da projede yer almaktadır. Tıp Fakültesi durağından hastaneye yoğun yolcu geçişini sağlamak amacıyla, 112 metre sol, 108 metre sağ ve 75 metre ana bağlantılı olmak üzere 295 metre uzunluğunda çelik üstgeçit ve bu çelik üstgeçidi Tıp Fakültesi önüne bağlayan, karayolunun altından geçen 114 metre uzunluğunda 1 adet betonarme box bulunmaktadır. Ayrıca burada toplam 3 adet çıkış ve 3 adet iniş olmak üzere yürüyen bantlar mevcuttur. Raylı sistem ihalesi kapsamında işe başlanan tarihten bugüne kadar 140 bin metreküplük kazı, 62 bin metreküplük dolgu, 53 bin metreküplük beton dökümü, 4 bin 600 ton inşaat demiri, 435 ton çelik imalatı, 194 adet katener direği, 10 bin 354 metre hat metre ray döşemesi yapıldı. Projemizin maliyeti 120 milyon liradır. Hatta kullanılacak olan trenlerin imalatı ise devam etmektedir."

200 proje, 1,3 milyar liralık yatırım

Samsun'a çok önemli bir hizmeti daha sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Şahin, "Göreve geldiğimden bugüne kadar geçen 9 aylık süre içerisinde Samsunumuz ve ilçelerimizde 200'den fazla projeyi devam ettiriyoruz. Bu projelerimizin tutarı yaklaşık 1,3 milyar liradır. Tüm ilçelerimizde alt yapı, içme suyu, arıtma tesisleri projelerini tamamladık. Yeni projelere başladık. Ulaşım alanında ise asfalt, beton yol, satıh kaplama asfalt olmak üzere 500 kilometre yeni yol ve kaldırım yaptık. Sosyal donatı, yeşil alanlar, kültür ve sanat yapılarını Samsunumuza kazandırdık. Akıllı şehir sistemlerini başlattık. Tüm spor kulüplerimize destek olduk. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Bu çalışmaların ve yeni önemli hizmetlerin 31 Mart seçimlerinden sonrada devam edeceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA