Ömer Şişmanoğlu kimdir? Ömer Şişmanoğlu kaç yaşında nereli? Ömer Şişmanoğlu hangi pozisyonda oynuyor? Ömer Şişmanoğlu hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Şişmanoğlu ,sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Ömer Şişmanoğlu kaç yaşında nereli? Ömer Şişmanoğlu hangi pozisyonda oynuyor? Ömer Şişmanoğlu hangi takımlarda oynadı? Ömer Şişmanoğlu kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ömer Şişmanoğlu , spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Ömer Şişmanoğlu kimdir? Ömer Şişmanoğlu hangi takımlarda oynadı? Ömer Şişmanoğlu kaç yaşında nereli Ömer Şişmanoğlu hangi pozisyonda oynuyor?

ÖMER ŞİŞMANOĞLU KİMDİR?

Tam adı: Ömer Hasan Şişmanoğlu

Doğum tarihi: 1 Ağustos 1989

Kaç yaşında: 31 yaşında

Doğum yeri: Hamburg, Almanya

Boy: 1,86 m

Mevkii: Santrafor

Kulübü: BB Erzurumspor

Numarası:7

FUTBOL KARİYERİ

Öm?r Şişman?ğlu futb?l hayatına Hamburg kentinin Türkler tarafından kurulmuş bir amatör takımı olan SC Vatan Gücü kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Wilhelmsburger SV 93, St. Pauli, Türk Gücü Hamburg, Hamburg Türksport, Altonaer von 1893 takımlarında oynayıp şehrin en büyük ekibi Hamburg'un altyapısına yükseldi. 2006 yılında Hamburg'un U-19 takımında forma giymeye başladı ve 2006-07 sezonunun sonuna dek bu takımda mücadele etmiştir.

C St. Pauli

2007 yılında Hamburg'un köklü ekiplerinden FC St. Pauli takımına transfer olan Ömer profesyonel futbol hayatına burda devam etmiştir.

Kayserispor

2009-2010 sezonunda Kayserispor ile anlaşmıştır ve 2013'e kadar süren dört yıllık sözleşme imzalamıştır.

Antalyaspor

5 Eylül 2012' de Medical Park Antalyaspor tarafından kiralandı.

Antalyaspor'da teknik direktörü Mehmet Özdilek'in kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren Ömer, 2012-13 sezon boyunca sergilediği başarılı performansın ardından dikkat çekmiştir.

Beşiktaş JK

2013-2014

26 Haziran 2013 tarihinde Beşiktaş ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş, bu transfer için Medical Park Antalyaspor'a 1 milyon 600 bin euro bonservis bedeli öderken, bu ücretin 500 bin euro'su Ömer'in eski takımı Kayserispor'a verilecek. Ayrıca Antalyaspor, Ömer Şişmanoğlu'nun sonraki satışından da yüzde 10'luk bir pay alacak.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

6 kez Türkiye U-21 millî takımına çağrılan Ömer Şişmanoğlu, 6 kez Türkiye U-21 millî takım formasını giymiştir ve bu müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

3 kez de Türkiye A2 milli takımında forma giyen Ömer Şişmanoğlu, toplamda 9 kez A milli olmuş bu maçlarda 3 de gol atmıştır.