Ömer Çomaklı kimdir! Prof.Dr. Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!
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Ömer Çomaklı kimdir! Prof.Dr. Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atatürk Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Ömer Çomaklı kimdir? Ömer Çomaklı nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Ömer Çomaklı kimdir! Prof.Dr. Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:25

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Ömer Çomaklı kimdir! Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!

ÖMER ÇOMAKLI KİMDİR?

Eğitim

• Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina, 1985

• Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988

• Doktora, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1991

1962 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1981'de başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1986'da Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik-Enerji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini; 1991'de de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1993-1994 yılları arasında ABD Miami Üniversitesinde ilgili bölümde doktora sonrası çalışmalarında misafir araştırmacı olarak bulundu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne Doçent, 2002'de Profesör olarak atandı. Aynı bölümde 1991-2016 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994-1998 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yaptı. Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı (2009-2011), Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2008-2011) görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, 2013-2016 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Birçok ulusal ve uluslararası projede yer alan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın şu ana kadar yayımlanmış 120'ye yakın ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır. 12 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Çalışma Alanları

• Termodinamik, Enerji

Akademik/ İdari Geçmiş

• Lisansİstanbul Teknik Üniversitesi, Makina, 1985

• Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988

• DoktoraAtatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1991

• Yrd. DoçentAtatürk Üniversitesi, Termodinamik Anabilim Dalı, 1991

• DoçentAtatürk Üniversitesi, Termodinamik Anabilim Dalı, 1995

• ProfesörAtatürk Üniversitesi, Termodinamik Anabilim Dalı, 2002

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