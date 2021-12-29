Ömer Çelik'ten 'Kandili yıkacağız' sözüne cevap: Bu şapkadan cin çıkmaz, cin çarpması çıkar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yıkacağız' sözlerine karşılık HDP'nin Kandil'i referans aldığını ve PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmediğini belirterek, "Bu iki yapı nasıl bir araya gelecek ve bir ittifak kuracak hepimiz merakla bakıyoruz. Bu şapkadan cin çıkmaz, buradan sadece cin çarpması çıkar. Cin mi çıkacak, cin çarpması mı olacak hep birlikte göreceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK ve MKYK toplantısı devam ederken basın açıklaması yaptı. Toplantılarda ana gündemin iç ve dış siyasi gelişmelerle sosyal politikalar ve ekonomik gelişmeler olduğunu belirten Çelik, "Bugün büyük oranda ekonomi ile ilgili sunumlara ve ekonomi ile ilgili değerlendirmelere MKYK toplantımızı ayırıyoruz" ifadesini kullandı.

Hayvan barınakları konusunda bütçesi yeterli olmayan belediyelere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlanması yönünde çalışmaları da olduğunu belirten Çelik, "Birileri bu talimatları yerine getirirken gördüğümüz bazı görüntülerde olduğu gibi zalimane bir yaklaşım içerisine giriyorsa o da suçtur, onun da gereğini yaparız. Bazı çok kötü, gerçekten hiçbir şekilde kabul edilemeyecek barınak türü düzenlemeler var. Burada bir canlının yaşaması mümkün değil. Barınak derken onları kast etmiyoruz. Yarından itibaren bununla ilgili çok iyi örnekleri olan belediyelerimizin ortaya koyduğu örnekler sosyal medya hesabından paylaşılacak. Bu konuyu bilek güreşi alanından çıkarmak lazım. Bu konuda her türlü görüşe açığız" dedi.

Görüntü dökümü

- Ömer Çelik'in açıklamaları

Haber: Buğra OLAÇ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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