Ölümlü Dünya 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümlü Dünya 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümlü Dünya 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümlü Dünya 2 konusu nedir, Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler ve Ölümlü Dünya 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Serhan, karnı burnunda Begüm'ü yeni hayat tarzlarına alıştırmakta zorlanırken Serbest, hayatında bir kadının eksikliğini fark etmiştir. Gazanfer ise, maskesi düşen ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için çabalamaktadır.

Zafer'in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan'ın yer aldığı, "Ölümü Dünya 2" filmi, bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri çok sayıda ilde gerçekleşti. Ölümlü Dünya 2'nin çekimlerine 1 Haziran'da başlamıştı. Filmin ana çekim merkezi ise İstanbul oldu. İstanbul'da tarihi ara sokaklarda set kurularak çekimler yapıldı.