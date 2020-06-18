Ölümlere neden olan KKKA virüsü aşısında önemli gelişme
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Ölümlere neden olan KKKA virüsü aşısında önemli gelişme

Ölümlere neden olan KKKA virüsü aşısında önemli gelişme Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu yıl kene ısırması sonucu 20'ye yakın ölüme neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü aşısında insan üzerinde denemelere aşamasına gelindiğini açıkladı Cumhuriyet Üniversitesi...

18.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:41

Ölümlere neden olan KKKA virüsü aşısında önemli gelişme

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu yıl kene ısırması sonucu 20'ye yakın ölüme neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü aşısında insan üzerinde denemelere aşamasına gelindiğini açıkladı

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu yıl kene ısırması sonucu 20'ye yakın ölüme neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü aşısında insan üzerinde denemelere aşamasına gelindiğini açıkladı

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve KKKA aşısı üzerinde proje yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Nazif Elaldı KKKA hastalığına karşı geliştirilen aşı ve diğer konulara ilişkin açıklamalarda bulundular. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim ve Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da basın açıklamasında yer aldı.

Maymunlar üzerinde denendi, insanlar üzerinde denenecek

Prof. Dr. Nazif Elaldı, 11 farklı ülkeden 13 merkezin KKKA aşısı üzerinde ortak bir çalışma yürüttüğünü belirtip, "2017 yılında uluslararası birkaç proje ile kurulan laboratuvarda uluslararası aşı çalışmalarına da destek veriyoruz. Bağışık sistemleri üzerinde çalışan İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye gibi bu konuda uzmanlaşmış ve gelişmiş ülkelerin olduğu 11 farklı ülkeden 13 merkezin yer aldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de var. Aşımız geçen yıl geliştirildi. Geliştirilen aşı Amerika'da maymunlar üzerinde kullanıldı ve yüksek oranda koruma sağlandı. Bu sene İsveç'te Faz1 aşısı yapılacak. 20 gönüllü kişi üzerinde bu aşı uygulanacak ve etkisi değerlendirilecek. Bu aşının deneysel çalışmaları bitti." dedi.

Türkiye'de çalışmalar sürüyor

Elaldı aşı üzerindeki çalışmalarının Cumhuriyet üniversitesinde de devam ettiğini belirtip, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Araştırma Merkezimizde bulunan laboratuvarlarımızda uluslararası 3 tane projemiz çalışılmaktadır. Geliştirmeler ve Klinik çalışmalarında yapıldığı merkezimizde aşı üretme çalışmaları uluslararası projeler ile sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Testler Sivas'ta yapılabilir

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız aşı testlerinin Sivas'ta gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi köklü bir üniversite olma özelliği taşıyor. Hem bölgede hem de ülkemizde önemli bir üniversiteyiz. İlk olarak Tokat ilimizde görülen KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığında şu ana kadar Üniversitemize çok sayıda vaka geldi. Bu vakalar ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve böylelikle KKKA hastalığında ülkemizde önemli bir yere sahibiz. Prof. Dr. Nazif Elaldı hocamız önderliğinde aşı çalışmalarımızı 2017 yılında başlatmıştık ve bu aşı çalışmalarında çok önemli noktalara geldik. Klinik çalışmaları tamamlandı. İnsanlar üzerinde denenmeye başlayacak. 20 gönüllü kişi üzerinde uygulanacak olan Faz1 aşısından sonuçlar elde edilecek. Uluslararası olan bu çalışmanın denemesinin ise Prof. Dr. Nazif Elaldı hocamızın uluslararası girişimleri ile önümüzdeki aylarda ilimizde gerçekleşmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

126 hasta 98 pozitif vaka 8 ölüm

Yıldız, 2020 yılında Sivas'ta 126 hastanın 98'inde KKKA'nin pozitif çıktığını 8 hastanın ise vefat ettiğini belirterek şunları söyledi. "Bizler göreve geldiğimizde buradaki laboratuvarlarımızı geliştirme sözü vermiştik. KKKA bu bölgede fazla. Bu konuda tecrübeliyiz. Aşıdan da iyi sonuçlar bekliyoruz. 2019 yılında 203 vaka gelmişti 122 kişisi pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. Bunların 15 tanesi vefat etti. 2020 yılında ise 126 hasta geldi, bunların 98 tanesi pozitif. Vefat edenlerin sayısı ise 8 kişi. Bunların 7 tanesi Üniversite Hastanemizde, bir tanesi ise Numune Hastanesinde vefat etmiştir. Ben çalışmalarda emeği geçen değerli hocalarıma teşekkür ediyorum."

Ölümlere neden olan KKKA virüsü aşısında önemli gelişme

Kaynak: İHA

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