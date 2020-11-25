Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım

25.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:23

Sivas'ta boş arsada soğuk hava nedeniyle hipotermiye giren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesinin ifadesine ulaşıldı. Nebile G. ifadesinde, çocuğun boşanma aşamasında olduğu eşinden olduğunu ve tepkilerden çekindiği için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Dün sabah saatlerinde kent merkezindeki Paşabey Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsanın yakınından geçenler arsaya çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Soğuk hava nedeniyle hipotermiye girdiği belirlenen bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kadını çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede tespit etti. Bebeği arsaya bırakan kişinin Nebile G. (35) olduğu belirlendi.

Yenidoğan bebeğini ölüme terk eden kadın, tepkilerden çekindiği için böyle bir şey yapmış

"TEPKİLERDEN KORKTUĞUM İÇİN BIRAKTIM"

Hayatını kaybeden bebek hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi tamamlanan bebeğin savcı tarafından defin için kimseye teslim edilmemesi talimatı verildi. Bebeğin başka birinden olma ihtimali üzerine savcılık DNA testi istedi. Yapılacak olan testin ardından bebeğin defnedileceği öğrenildi. Nebile G'nin 2 kez evlilik yaptığı ve 2 kız çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Nebile G'nin 2'nci eşi Erdoğan G. (56) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Nebile G., gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde bebeğin boşanma aşamasında olan Erdoğan G'den olduğunu, tepkilerden korktuğu için bebeği arsaya bıraktığını söyledi.

Yenidoğan bebeğini ölüme terk eden kadın, tepkilerden çekindiği için böyle bir şey yapmış

EVDE TEK BAŞINA DOĞURMUŞ

Evde kendi başına doğum yaptığı öğrenilen Nebile G. Numune Hastanesi Kadın Doğum Servisinde tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra Nebile G. resmi işlemleri yapılarak adliyeye sevk edilecek.

"BU KADINA EN BÜYÜK CEZAYI VERMELİLER"

Olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan "Müşterilerimden biri geldi. 'Birisi şuraya bir çocuk bırakmış' dedi. Çocuk donmuş herhalde. Doğru bir şey değil. İyi değil. Hiç olmayacak bir şey bu. Bizim kentimize yakışmıyor" dedi. Kadir Kevser (65) ise, "Sivas'ta bu tarz şeylerin olması beni çok tedirgin etti. Bu insafsızlık, vicdansızlık, terbiyesizliktir" diye konuştu.

Namık Kemal Oğuz da (55), "Bebeğin donarak öldüğünü duydum. Çok üzüldüm. Çok acı bir durum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü, o bir sabi. Hiçbir şeyden haberi yok. Kendini koruyacak bir durumu dahi yok" diye konuştu.

Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Aralık İstifa Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 15:22:53. #1.15#
title