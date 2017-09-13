Oltanın Yetişemediği Yere Drone Yetişti

Dicle Üniversitesi Havacılık Kulübü (DÜHAVK) öğrencileri, kullanım alanı her geçen gün genişleyen drone ile balık avladı. DÜHAVK Model Uçak Eğitmeni Veysel İpek, drone ile yapılabileceklerin sınırsız olduğunu belirterek, oltanın yetişmediği yerlerde balık avladıklarını ifade etti. İpek, güneş enerjisi ile çalışan drone yapmayı hedeflediklerini kaydetti. DÜHAVK öğrencileri, drone'u bu kez balık avlamak için kullandı. Elazığ'da bulunan Çırçır Şelalesi'ne giden öğrenciler, burada ucuna olta bağladıkları drone ile balık avladı. DÜHAVK Model Uçak Eğitmeni Veysel İpek, kullanım alanı her geçen gün genişleyen drone ile yapılabileceklerin sınırsız olduğunu belirterek, "İnsansız hava aracı deyince insanların aklına askeri, polisiye ya da istihbarat tarzı şeylerin gelmesini istemiyoruz. Tam tersine drone'un arama kurtarma, ilk yardım, havadan zirai ilaçlama, denetim gibi birçok branşta kullanılabilecek opsiyonel özellikleri var" dedi.



"OLTANIN YETİŞEMEDİĞİ YERLERDE BALIK AVLIYORUZ"



Elazığ'da bulunan Çırçır Şelalesi'nde drone ile balık avladıklarını ve sosyal medyada bunun çok ilgi gördüğünü dile getiren İpek, "Bir drone ile yapılabilecekler sınırsız. Yeter ki bunlar kontrollü ve güvenli olsun. Yakaladığımız balığı da ertesi gün pişirip yedik. Gayet de güzel bir kullanımdı. Oltanın yetişemediği yerlere artık drone ile gidip balık avlayabiliyoruz. Gençlerimiz eğer akıllarını kullanırsa bu araçları hiç kimsenin aklına gelemeyecek şeylerde kullanabilirler" diye konuştu.



"GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN DRONE YAPACAĞIZ"



DÜHAVK olarak iki temel hedef belirlediklerini aktaran İpek, şunları kaydetti:



"Biri uçuş süresinin arttırılması ile alakalı olarak güneş enerjisi panelli insansız hava aracı yapmayı düşünüyoruz. İkincisi de insanlı drone yapmayı düşünüyoruz. Bunu da inşallah yapıp Diyarbakır semalarında uçarak keyfini çıkaracağız. Bizim Diyarbakır'da yaptığımız çalışmaların temel amacı buradaki gençlerimize spor yoluyla rehabilite, ufuklarını genişletme ve en önemlisi havacılık branşını sevdirmek. Bu konuda gerekli mercilerden de destekleri bekliyoruz. Bu destekler doğrultusunda da bölgemizdeki gençlere havacılık branşında güzel çalışmalar sunmak istiyoruz. Yaklaşık yedi yıldır bölgede insanlarımıza, öğrencilerimize havacılığı sevdirmeye çalışıyoruz. Yamaç paraşütü ve model uçak branşında hem yarışma düzenledik bir ilk olarak hem de dışarıda düzenlenen organizasyonlara katıldık. Birinciliklerimiz ve ikinciliklerimiz bulunmaktadır. Bu sportif faaliyetlerin tabana yayılabilmesi için önce ücretsiz eğitimler veriyoruz sonra da yarışmalar düzenliyoruz. Böylece gençleri bir araya getirip sporla rehabilite ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde fuarlara davet alarak katılıyoruz. Bu da yaptığımız çalışmaların ne kadar önemle takip edildiğini gösteriyor. Son zamanlarda insansız hava aracı çalışmalarımızda yapılmaktadır. Biz Dicle Üniversitesi Havacılık kulübü olarak bin 500 liraya bir insansız hava aracını mal edip ürettik. Üniversitemizin desteğiyle bu yaptığımız araca daha opsiyonel özellikler katarak geliştireceğiz."



(Emrah Kızıl - Mehmet Pişkin/İHA)