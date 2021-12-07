Öldürdüğü kişinin ailesine duruşmada başsağlığı diledi

BURSA (DHA) - BURSA'da, trafikte karşılaştığı husumetlisi Mirali Göreşçi'yi (31) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Bayram (38), cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada Göreşçi'nin ailesine başsağlığı diledi. Bayram'la birlikte yargılanan Barış Satır ise suçsuz olduğunu söyledi.

Olay, 26 Mayıs'ta merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mirali Göreşçi, yönetimindeki 16 Z 3189 plakalı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada kendisine borcu olan Mehmet Bayram'ın, 16 NZJ 23 plakalı otomobilde olduğunu farketti. İddiaya göre aracıyla Mehmet Bayram'ın önüne geçip, dışarı çıkan Göreşçi, parasını istedi. Trafikte yaşanan tartışma sırasında Mehmet Bayram, aracında bulunan tabancayla Göreşçi'ye ateş etti. Başından vurulan Göreşçi, ağır yaralanırken, Mehmet Bayram da 1'i kadın 3 arkadaşının bulunduğu araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göreşçi, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisi Mehmet Bayram ve 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Mehmet Bayram, emniyetteki ifadesinde, "Mirali Göreşçi, yolda önümü kesti. Parasını istedi. Tartıştık. Sinirlenip, kendisini vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Bayram ve Barış Satır (25) tutuklanırken, K.T. ve E.Y. serbest bırakıldı.

Ölen Mirali Göreşçi'nin babası Ali Göreşçi, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA'DA, TRAFIKTE KARSILASTIGI HUSUMETLISI MIRALI GORESCI'YI (31) TABANCAYLA OLDUREN MEHMET BAYRAM (38) ILE YANINDA BULUNAN BARIS SATIR'IN (25) YARGILANMASINA BASLANDI. BURSA 13'UNCU AGIR CEZA MAHKEMESINDEKI DURUSMAYA CEZAEVINDEN SES VE GORUNTU BILISIM SISTEMI (SEGBIS) ARACILIGIYLA KATILAN BAYRAM, SAVUNMASINA GORESCI'NIN AILESINA BASSAGLIGI DILEYEREK BASLADI. (FOTO: ARSIV-BURSA-DHA)