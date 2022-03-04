Okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi
AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi İtfaiye ve AFAD ve UMKE ekiplerinin yaralıları okuldan tahliye etmesi Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması MALATYA - Malatya'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi.
MALATYA (AA) - Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi
İtfaiye ve AFAD ve UMKE ekiplerinin yaralıları okuldan tahliye etmesi
Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması MALATYA - Malatya'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi.