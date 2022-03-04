MALATYA (AA) - Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi

İtfaiye ve AFAD ve UMKE ekiplerinin yaralıları okuldan tahliye etmesi

Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması MALATYA - Malatya'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi.