Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir

Vaka artış hızı yüksek olan Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da okulların eğitim/öğretime açılmaması gündeme geldi. Son kararı önümüzdeki salı Ankara'da toplanacak heyet verecek.

10.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:46

Koronada normalleşme planı ile milyonlarca veli ve öğrenci 31 Ağustos'ta okulların nasıl açılacağını merak ediyor. Okullarla ilgili planlara göre her il için okulların açılış tarihi farklı olabileceği konuşulurken, özel okullar ile ilgili bir heyetin önümüzdeki salı günü Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) bir toplantıya katılacağı öğrenildi. Öte yandan vaka artışı yüksek olan Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da okulların eğitim/öğretime açılmaması gündemde...

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos'ta açılışıyla ilgili genelge gönderilse de koronavirüsün seyrine göre esnek hareket edilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları işaret ediliyor.

İL VE İLÇELERDE FARKLI TAKVİMLER UYGULANABİLİR

Ankara'dan edinilen bilgilere göre; okulların açılışı için özel okullarda 15-17 Ağustos'ta, devlet okullarında 31 Ağustos tarihi tüm Türkiye için bir açılış günü olarak beklenilmemeli. Okullar her ilde hatta ilçede farklı bir takvimde açılabilir. Yetki konusunda tüm yetki yaklaşık 2 ay önce illerde valiliklere ve sağlık kurullarına verildi.

ÖZEL OKULLARDAN HEYET ANKARA'DA TOPLANTIYA KATILACAK

Özel okulların 15-17 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açılması beklenilse de edinilen bilgiye göre özel okullardan bir heyet önümüzdeki salı günü Ankara'da MEB'de bir toplantıya katılacak. Özel okulların durumu da burada netleşecek. Özel okul sahiplerinin mutlaka açılması gibi bir ısrarı olmayacağı, çocukların sağlığını koruma koşullarına sahip olmayanlara izin verilmemesi de isteneceği bildirildi.

5 İLİMİZDE AÇILMAYABİLİR

Vaka artışı yüksek iller; Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da özel ve devlet okullarının fiili olarak eğitim/öğretime açılmaması ağır basıyor. Ancak İstanbul'un kapsam dışı olması sadece özel okullarda açılışın ay sonuna kadar ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son kararı MEB'in vermesinin talep edileceği öğrenildi.Okulların açılışında 2020/2021 eğitim-öğretim yılında pandemi koşulları nedeniyle aynı anda milyonlarca öğrencinin sokaklara çıkarılması gibi bir durum beklenmiyor.

MEB 4 SENARYO GELİŞTİRDİ

Pandemi koşullarına uygun olarak MEB, şu 4 senaryoyu geliştirdi:

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanılsa da yetki illerde valilerde olacak. İstemeyen ve şartların kötü seyrettiği illerde okullar açılmayabilecek.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa açılan illerde de okullarda yarı zamanlı eğitim verilebilecek.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde de telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 eğitim/öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yakından/yüzde 60 uzaktan eğitim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Haber Yorumları (6)
CEYLAN: Öğrencilerimi çok özledim ama hastalık da var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAŞLI KURT: Ne olacaksa olsun laaa, hep boyle mi gidecek buu
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TR: sayın bakanın özel okulları var açmazsa zarar eder mutlaka açacaklar sonra da kapatacaklar kayıt paralarını aldıktan sonra
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi Magazin
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti Spor
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Ufuk Bayraktar Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 10:52:29. #1.15#
title