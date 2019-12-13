: Okullar atık malzemelerle çiçek açıyor

13.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:27

Yalova'nın Termal ilçesindeki Akköy İlk ve Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Okullar Çiçek Açsın" projesi ile atık malzemelerle saksı yapan minikler, okullarını rengarenk çiçeklerle donattı.

Akköy İlk ve Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Nazan Gül tarafından başlatılan proje için okulda tanıtım töreni düzenlendi.

Törene katılanları rengarenk çiçeklerin olduğu atık malzemeli saksılarla karşılayan minikler, protokolü çiçeklerle donattıkları okul bahçesine davet etti.

Projenin tanıtım töreninde konuşan Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, projede emeği geçen öğretmen, okul idarecileri, öğrenci ve velileri tebrik etti.

Projenin il ve ilçedeki öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Bakır, "Bu projede bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan, çocuklarımıza davranış, bilgi ve duygu kazandırmaya çalışan öğretmenimize, okul idaremize ve il genelinde projeyi uygulama iradesini ortaya koyan il milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Her bir çocuk kendi duygularıyla, düşünceleriyle değerlidir, farklılıklarıyla bizim için zenginliktir. Onları evrensel insani değerlerle donanmış olarak yetiştirme gayretinin bir parçası olan bu tür çalışmaları yürüttükleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

-"Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise, çiçek kenti Yalova'nın bu özelliğine uygun bir projenin açılışında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda öğrencileri soran, sorgulayan, doğayı koruyan bireyler olarak yetiştirme hedefi bulunduğunu hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Sene başından itibaren projemizin başlangıcını yaptık. Amacımız çocuklarımıza, doğa sevgisini, her canlıya saygı duymak gerektiğini, onlara yardımcı olarak yaşanabilir bir gelecek tasarlamanın mücadelesini vermektir. Bu noktada emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle projenin başlangıcını yaptığımız Akköy İlk ve Ortaokulu çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Okulumuz birçok örnek proje sunmaya devam ediyor. Çiçek kenti olan Yalova'mızda çiçeklerin bakımı, korunmasının tüm Türkiye'ye yayılacağını düşünerek, projemizin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

-Proje tüm ana sınıfı ve ilkokullarda uygulanacak

Proje koordinatörlüğünü yapan okul öncesi öğretmeni Nazan Gül de, projeyi geçen yıl okulda başlattığını anlattı.

Gül, "Milli Eğitim Müdürlüğüne projemi sunduğumda, çiçek kenti Yalova'nın 81 ile örnek olacağını düşündük. Müdürümüz Ali Tosun bey projemizi çok beğendi ve destekledi. Bugünkü tanıtımdan sonra Yalova'daki tüm okul öncesi ve ilkokullarda projemiz uygulanacak." şeklinde konuştu.

-"Okul bahçeleri beton yığını olmaktan çıksın"

Saksı yapabilmek için eski bebek arabası, tencere, araba lastiği, sifon, plastik şişe, çizme, plastik borular gibi birçok atık malzeme kullandıklarını dile getiren Gül, projeyle çevre bilincini oluşturma, okul bahçelerini güzelleştirme ve aynı zamanda çevreyi korumayı amaçladıklarına dikkati çekti.

Ayrıca malzemeleri atık olmaktan kurtararak tekrar kullanılır hale getirmeyi de hedeflediklerini aktaran Gül, "Bunu evlerinde aileleriyle yaptıkları için de velileriyle kaliteli vakit geçirmelerini de sağlıyoruz. Çocuklar projeyle birlikte bilirkişi olmaktan hoşlandı. Bahçeye çıktıklarında ilk işleri çiçeklerine bakmak oluyor. Okul bahçeleri beton yığını olmaktan çıksın, çocukların neşesine çiçeklerin renkleri de eklensin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu