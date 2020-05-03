Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
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Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek

Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
03.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:31

Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan okullar, 1 Haziran'da açılacak ve ilk etapta 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek. Bu öğrenciler herhangi bir sınava girmeyecek, devam zorunluluğu olmayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan okulların kademeli olarak bayram sonrasında 1 Haziran itibarıyla açılması hedefleniyor. Okullar, uzun süre açık kalmayacak ve temmuza sarkmayacak. Okullara ilk etapta sınava girecek sınıflar olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek. Bu öğrenciler herhangi bir sınava girmeyecek, devam zorunluluğu olmayacak. İl pandemi kurulları, illerdeki duruma göre, eğitim sınırlandırması kararı alabilecek. 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS, temmuza sarkıtılmamaya çalışılacak. Temmuz sonunda yapılması planlanan YKS'nin ise öne çekilmesi yönünde talepler bulunurken son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

BAŞLANGIÇ 1 HAZİRAN

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda normalleşme sürecine ilişkin çalışmalar kapsamında okulların açılması ile ilgili senaryo taslağı hazırlandı. Bugünkü durum ve gidişat hazırlandığı belirtilen taslaktaki planlamanın salgının yayılım hızı ve güncel koşullara göre değişebileceği vurgulandı.

Kabine toplantısında da ele alınacak modele göre, okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak. Yaşları itibarıyla sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için kademeli olarak başlayacak eğitim sürecine, ana okulları ile ilkokullar dahil edilmeyecek.İlk etapta bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak. Bu sınıflardaki öğrencilerinin sınava girecekleri için motivasyon sağlamanın önemine dikkat çekiliyor. Kademeli açılmanın ardından 11., 10. ve 9. sınıfların da eğitime dahil edilebileceği ancak kesin kararın 1 Haziran yaklaşırken açıklanacağı belirtiliyor.

SINAV VE DEVAMSIZLIK YOK

Okullar açıldıktan sonra öğrencilere hiçbir şekilde yazılı, sözlü veya benzeri herhangi bir sınav uygulanmayacak. Ayrıca bu dönem için devam zorunluluğu da aranmayacak. Çocuklarını okula gönderip göndermeme kararı ailelere bırakılacak.

Dersler tamamen hızlandırılmış telafi eğitimi niteliğinde olacak. 16 Mart'tan bu yana işleyemedikleri konuların özeti yapılacak. Ancak asıl eğitim, psikososyal destek eğitimi olacak. Bunun için bir süre önce öğretmenlere bu yönde eğitim verilmeye başlanmıştı. Öğrencilerin olası travmalarını gidermeleri için okullarda da bu eğitim programı uygulanacak. Eğitim sürecinde valilikler ve il pandemi kurullarına da yetki verilecek. Böylece örneğin sıcak hava nedeniyle veya eğitimi etkileyecek başka olumsuz koşul ya da tehditler varsa il pandemi kurulları kısıtlama kararı konusunda o ilin durumuna göre karar verebilecek. Ayrıca açık okullarda her türlü temizlik ve koruma önlemleri de İl Milli Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda alınacak.

7 Haziran olarak planlanan LGS'nin de, temmuza sarkmaması ve haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Planlanan şekilde LGS için 7 Haziran tarihinin geçerli olup olmayacağının bu hafta başında yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Daha önce 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS ile ilgili de öne çekilme iddiaları bulunurken, bu konuda da son kararı Cumhurbaşkanı verecek.

SINAVA TURİZM AYARI

Hükümet ve parti kulislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, temmuzda sınav yapılmasının turizm sektörünü iyice sıkıntıya sokacağına ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a ilettiği konuşuluyor. Yabancı turist sayısında pandemi etkisiyle önemli ölçüde azalma yaşanacağı, bu nedenle sektör açısından yerli turistin önem kazandığı, Bakanlığın bu nedenle temmuz ve ağustos aylarında turizme etki edecek herhangi bir sınav veya başka bir etkinlik istemediği ifade ediliyor. LGS'nin de bu nedenle temmuza sarkmadan yapılmasının arzulandığı, YKS için de "tarihi öne çekme" dahil tüm formüllerin ele alındığı kaydediliyor.

BAYRAMDA 4 GÜN SOKAK KISITLAMASI

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının bayram sonrasına kadar süreceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Arife ve 1. günü hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı'nda yasağın uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa ne şekilde uygulanacağı ise merak konusu. Bu konuda, yaşanabilecek temas yoğunluğu dikkate alınarak bayramda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması konusunda görüş birliğinin oluştuğu öğrenildi. Bayram boyunca, yani 23 Mayıs Cumartesi günü dahil 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına bu çerçevede kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın da salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde de 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesinin değerlendirildiği öğrenildi.

EBA ASİSTAN HİZMETİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrenci ve velilerin sorduğu soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekâya sahip "EBA Asistan" hizmetini başlattı.

Türkiye'nin dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA), koronavirüs tedbirleri üzerine başlayan uzaktan eğitim süreciyle dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini alırken Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek için sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, uzaktan eğitimde sıkça sorulan soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekâya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlatıldı. "EBA Asistan", kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

100 SORU CEVAPLIYOR

"EBA Asistan", ilk aşamada bakanlık uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100'e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Asistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmaması için uygulamaya aldığımız EBA sistemini tüm dünyaya liderlik edebileceği bir yetkinlikte geliştiriyoruz. Burada ülkemizin yapay zekâ alanındaki deneyimli şirketlerinden CBOT, gelişmiş yerli yapay zekâ teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlü bir örneğini sergiledik. Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor."

SİSTEME NASIL ULAŞILIYOR?

EBA Asistan, "www.eba.gov.tr" adresinde, sağ alt köşede yerini aldı.Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan öğrenci, öğretmen ve veliler asistanlarını kolayca kullanabilecek. Kullanıcılar; "şifremi nasıl alırım", "sisteme nasıl girerim", "3.sınıfta yarın hangi dersler var", "ders programına nasıl ulaşırım" gibi sorularını EBA Asistan'a yönelttiğinde kullanılan yapay zekâ sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor.

Güncel Manşet

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