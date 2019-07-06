Okulda Öğrenme İhtimalinin Çok Düşük Olduğu 10 Bilimsel Gerçek

Einstein'in görelilik teorisi, periyodik tablo ve DNA gibi okulda bazı harika bilimsel gerçekleri öğreniyoruz. Okulda öğrendiğimiz bilgiler, üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz diğer tüm bilimsel araştırmaların temelini belirliyor. Ancak bilim kesinlikle lisede bitmiyor ve bilmediğimiz daha birçok bilimsel gerçeklik söz konusu. Biz de size bu listede, lisede öğrenemediğimiz ama keşke lisede bunu öğrenseydim diyeceğiniz 10 adet ilginç bilimsel bilgileri açıklayacağız.

1. Su aynı anda hem kaynayıp hem de donabilir:

Evet, yanlış okumadınız. Bu durum fizikte 'üçlü nokta' olarak adlandırılır ve sıcaklık ve basıncın, bir maddenin üç haliyle birlikte bir termodinamik denge oluşturması sonucunda ortaya çıkar.

2. Lazer ışığı suya sıkıştırılabilir:

Lazer, uzun menzili olan bir ışık kaynağıdır ve bir lazer ışınını bir suya sıkıştırmak mümkündür. Işık yoğun bir maddeden geçerken ve daha az yoğunluğa sahip bir malzemenin sınırına çarptığında iç yansıma denen bir durum meydana gelir. Eğer açı yeterince düzgünse ışık yansır. Bu günümüzdeki fiber optik kabloların işleyiş şekliyle aynıdır.

3. Uzay araçları tahmin ettiğimizden çok daha hızlı gidiyor:

Bazen güneş sistemindeki bölgelere ulaşmamızın ne kadar süreceğinden bahsettiğimizde bu süre bize oldukça uzun geliyor ve uzay araçlarının uzayda çok yavaş gittiğini düşünebiliyoruz. Ancak güneş sistemimizde oldukça hızlı giden uzay araçları da var. Aşağıdaki videoda geçen yıl Plüton'dan geçen New Horizons uydusunun 747 ve SR-71 uydusuyla hız karşılaştırmasını izleyince aradaki farkın ne kdar büyük olduğunu göreceksiniz.

4. Pisagor teoremini akışkan ile kanıtlayabilirsiniz:

Geometri öğretmeninizin size anlattığı Pisagor teoreminden bir şey anlamıyor musunuz? O hâlde Pisagor teoremini daha görsel bir yolla öğrenmeye ne dersiniz? Pisagor teoremini uygulamalı bir şekilde, akışkanlarla anlatan aşağıdaki videoyu izlediğinizde taşlar yerine oturabilir.

5. Bir karadelik bir yıldızı yutarsa ne olur?

Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacı Suvi Gezari, karadeliklerin çekim alanına girmesi sonucunda yıldızların parçalandığına ve yıldızların kalıntılarının bir kısmının kara deliğe çekilirken geri kalan kısımlarının da yüksek hızlarda uzay boşluğuna fırlatıldığını söyledi.

6. İnsan yüzü rahimde nasıl oluşur?

Embriyonik gelişim, bilim insanlarının henüz yeni yeni anlamaya başladıkları inanılmaz derece karmaşık bir süreç. Ancak araştırmacılar, insan yüzünün ana rahminde nasıl gelişme gösterdiğini buldular. Aşağıdaki videodan izleyebileceğiniz bu modelleme gerçekten büyüleyici.

7. Parmak çıtlatmak kötü bir etki yapar mı?

Bir araştırmacı, parmak çıtlatmanın kötü bir etkisi olup olmadığını anlamak için bir elinin parmaklarını 60 yıl boyunca çıtlatırken diğer elinin parmaklarını hiç çıtlatmadı ve 60 yıl sonra ortaya çıkan sonuca göre parmak çıtlatmanın belirgin bir şekilde bir etkisi gözlenmedi.

8. Kedilerin dört ayak üzerine düşme sırları:

Smarter Every Day Youtube kanalı, ağır çekim bir video çekerek kedilerin nasıl hep ayakları üzerine düştüğünü gösterdi. Bu ağır çekim videoya göre, kediler hızlı dönüş sağlamak için vücutlarının iki yarısını ayrı ayrı kontrol ediyorlar.

9. Su altında patlayan el bombası, karada patlayana göre daha tehlikelidir

Bombalar her zaman her yerde tehlikelidir ancak, suyun altında patlayan bir bomba karada patlayana göre ekstra ölümcüldür. Bunun nedeni suyun sıkıştırılamaz kategorisinde olmasıdır. Patlama anında su bu patlamayı absorbe edemez ve patlama anındaki basınç dalgasını çok daha uzaklara iletir. Bu yüksek basınç suyun içerisindeki insanları öldürmek için yeterli bir seviyeye sahip.

10- Bir topu yüksekten döndürerek bırakırsanız top uçar

Dönen bir nesnenin ön tarafındaki hava, döndürme ile aynı yöne gittiğinde ortaya çıkan "Magnus etkisi" sayesinde, nesne ile birlikte sürüklenip geriye doğru döner. Bu sırada, topun diğer tarafındaki hava da ters yönde hareket eder ve böylece nesne hava akışına kapılır ve uçar.

İlerleyen zamanlarda yeni bilimsel gerçekler listesinde görüşmek üzere. Bilimle kalın.