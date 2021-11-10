Okulda hakarete uğrayan 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kendisini astı

Utah kentindeki Foxboro İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Isabella Faith Tichenor'un başına gelenler, hem kentte hem de ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. İddialara göre okulda zorbalığa ve ırkçılığa uğrayan Isabella, arkadaşlarının sürekli siyahi olmasıyla dalga geçmesine üzüldü. Küçük çocuk, bu durumu ailesiyle dahi paylaşmadı ve bunalıma girdi.

OTİZMİ DE VARDI

Aynı zamanda otizmi de bulunan kız, giderek içine kapandı ve okula gitmek istemez hale geldi. Aile üyeleri, kızlarının bu durumunu otizme bağladı ancak korkunç gerçek, kızın kendisini öldürmesinden sonra anlaşıldı. Okul yönetimi tarafından yapılan araştırmada, küçük kızın ırkçılık ve zorbalığa maruz kaldığı ortaya çıkarıldı.

"SENİ SEVİYORUM ANNE"

Isabella Faith Tichenor geçtiğimiz hafta evlerinde olduğu sırada annesi Brittany Tichenor-Cox'a onu sevdiğini söyledi ve odasına gitti. Anne Brittany, bir süre sonra küçük kızının odasına girdiğinde ürkütücü manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar, küçük kızın kendisini iple asarak öldürdüğünü belirledi.

Kızlarının ölümü nedeniyle büyük yıkım yaşayan aile üyeleri, yetkilileri konuyla ilgili çalışma yapmaya davet etti.

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