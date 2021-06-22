Oksijen cihazları denize hayat verecek

Deniz dibine oksijen verecek cihazların, denize yerleştirilme programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın katıldı

Aylar öncesinde başlayan Marmara Denizi'ndeki müsilaj ile mücadelede ikinci aşamaya geçildi. Denizin üstü büyük oranda temizlenirken iç kısımdaki deniz canlılarının zarar görmemesi için 4 adet oksijen cihazı Kocaeli il sınırlarında görev yapacak. Müsilajla mücadelede etkili olacak olan cihazların denize yerleştirme programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.

YOĞUN KATILIM

İzmit Sahilde düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü katıldı.

CİHAZLAR DENİZ DİBİNE OKSİJEN BIRAKACAK

Deniz dibine oksijen sağlayacak olan özel bir cihaz, SEKA Park'ta denize bırakıldı. 30 metre açığa bırakılan cihaz, 600 metre çapta etkili olacak. Daha sonrasında ise denizden 6 ay boyunca 2 saat arayla numune alınarak TÜBİTAK'a gönderilecek. TÜBİTAK, yapılan temizlik sonrası deniz suyunun oksijen değerlerini sürekli olarak kontrol edecek. Kilez Deresi, Kumla Deresi, Tütünçiflik Sahil ve SEKA Park'a bırakılan 4 adet oksijen cihazı, yukarıdan oksijen alıp denizin dibine oksijeni bırakacak.

"BAKANLIĞIMIZIN KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Denize oksijen cihazlarının yerleştirilmesinin ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ni müsilajdan tamamen temizlemek için bir seferberlik anlayışıyla Caddebostan'da başlattığımız Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliğimizde ikinci haftayı geride bıraktık. Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ,Balıkesir ve Çanakkale'de, Bakanlığımız koordinasyonunda valilerimizin başkanlığında çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. 4 gün önce İstanbul'daydık. Bugün de Kocaeli'deyiz. Burada da karada ve denizde çalışan ekiplerimizle bir araya geldik, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, bilim insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla, güzel bir birliktelik içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

KOCAELİ KÖRFEZ 4 VE PENDİK MARİNADA 1 CİHAZ

Gece gündüz müsilaj temizliği yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Şu an, eylem planımız kapsamında yapacağımız çalışmalardan birini daha başlatmak için İzmit Körfezi'mizdeyiz. Bilim insanlarımızın Marmara Denizi ile alakalı yaptığı tespitlerden biri de denizdeki çözünmüş oksijen seviyesini artırmamız gerektiğiydi. Bunun için Kocaeli Körfez'de 4 farklı noktada ve Pendik Marina'da pilot bir çalışma başlatıyoruz. Bu sistem daha önce Kanada'da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde göl, gölet, baraj gölü ve atık su havuzlarında denenmiş ve başarılı olmuş bir sistemdir. Bugün başlatacağımız pilot uygulamada kullanacağımız cihazlarla alglerle yosunlarla kaplanmış, kötü görüntü ve koku üreten göllerde önemli iyileşmeler sağlanmış ve sular tertemiz olmuştur" şeklinde konuştu.

"CİHAZLAR GÜNEŞ ENERJİSİYŞE ÇALIŞIYOR"

Bakan Kurum, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda bilim insanlarımızın da tavsiyesiyle başlattığımız bu uygulama, Marmara Denizi'nde müsilaj probleminin çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Şu an elimizde bulunan 5 cihazın kurulumunu Kocaeli'nde ve İstanbul'da yaptık. Cihazları güneş enerjisiyle çalıştıracağız. Bu cihazlar, havadan alınan oksijeni, özel bir teknolojiyle denizin içine aktaracak. Her bir cihazla su üzerindeki çok geniş bir alana, yani 450-600 metre çapında ve 16-28 hektar büyüklüğünde bir alana binlerce kilogramlık oksijeni atmosferden suya aktaracağız. Bu uygulamayla denizdeki oksijen seviyesini yükseltmeyi ve deniz ekolojisini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Yani denizde balıkların ve diğer canlıların adeta nefes almak için kullandığı oksijeni bu cihazlarla artıracağız" ifadelerini kullandı.

"MARMARA DENİZİ ESKİ DOĞASINA DÖNDÜRÜLECEK"

Denizde asgari 8 miligram/litre seviyesinde olması gereken çözünmüş oksijen miktarını yakalamayı hedeflediklerini belirten Kurum, "Böylece denizde daha fazla balık olacak. Bu balıklar aşırı çoğalmış müsilajları tüketerek Marmara Denizi'ni eski doğasına tekrar döndürecek. Müsilaj sorununu temelde, atık su arıtma tesislerini iyileştirerek ve yeni tesisler yaparak tarımsal ve endüstriyel kirlilikleri engelleyerek kalıcı olarak çözme niyetindeyiz. Bunu da inşallah yapacağız. Ancak bu süreçte Marmara Denizi'nin iyileşmesini sağlamak amacıyla farklı çözümler aramaya, üretmeye ve uygulamaya da kesintisiz devam edeceğiz. Uygulamayı yaptığımız bölgeleri 1 ay takip edeceğiz. Sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara'nın tamamında yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.

"5 BİN 306 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI"

Müsilaj temizliğinin ikinci aşaması olan oksijen aracı ile Marmara Denizi ve deniz canlılarının yaşamını devam ettirebilmeleri için güzel bir sonuç elde edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Diğer taraftan deniz temizliği çalışmalarımız ve denetimlerimiz de devam ediyor. 22 Haziran itibariyle sahada 1.500'ün üstünde personel, 72 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün itibariyle 313 bölgede gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla 5.306 metreküp müsilaj topladık. Bunun yanı sıra 7 ilde 5 Bin 373 denetim gerçekleştirdik. Mevzuata aykırı bir şekilde faaliyet yürüten 97 tesise 13 milyon lira para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimlerle, Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'nde 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" dedi.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN DEŞARJ STANDARTLARINA YENİ DÜZENLEME

Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar kapsamında çalışmaların tüm hızlı ile sürdürüldüğüne işaret eden Bakan Kurum, "5 üniversiteden hocalarımız bölgede bulunan tüm evsel/kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin mevcut durumunu ve iyileştirme ihtiyaçlarına dair saha çalışmalarımızı da başlattık. Hocalarımız kısa süre içerisinde çalışmalarını tamamlayacaklar. Bu çalışmaların neticesinde atık su arıtma tesislerimize yönelik atacağımız yeni adımlarımızı ve stratejik planlarımızı belirleyeceğiz. Ayrıca atık su arıtma tesislerinin deşarj standartlarına yönelik mevzuat düzenlemelerimizi de tamamladık. Deniz deşarjında uyulması gereken yeni kriterlerin yer aldığı genelgemizi bu hafta içerisinde yayımlayacağız ve valiliklerimize göndereceğiz. İnşallah, yürüttüğümüz çalışmalarla hep birlikte Marmara Denizi'mizi daha temiz, daha berrak, daha saf hale getireceğiz" şeklinde konuşarak sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler