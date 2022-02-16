Okan Bayülgen: Daha önce bu diziyi izlemedim dediğim zaman 2.5 yılıma mal olmuştu

Haber Global kanalında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programına Okan Bayülgen'in Diriliş Ertuğrul göndermesi damgasını vurdu.

"BEN O DİZİYİ HİÇ İZLEMEDİM"

Ünlü komedyenin Uykusuzlar Kulübü adlı programının son bölümüne ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Burak Hakkı, Eda Baba, Hera ve Onur Büyüktopçu gibi isimler konuk olmuştu. Programın Cengiz Bozkurt ve Hera ile birlikte geçen kısmında program sunucusu Okan Bayülgen, imalı bir gönderme yaptı. Üçlü arasında geçen sohbette dizilerin şarkıları gündem ettiği konuşulurken şarkıcı Hera'nın "Mesela Çukur diye bir dizi vardı mesela o dizide rap yapılıyordu, rap şarkıları vardı. Bence dizilerin bence katkısı oluyor" sözlerine Bayülgen "Ben o diziyi hiç izlemedim" diye karşılık verdi.

"ŞU DİZİYİ İZLEMEDİĞİM ZAMAN 2.5 YILIMA MAL OLMUŞTU"

Okan Bayülgen, Çukur dizisini izlemediğini söyledikten "Ama bunu söylememem lazım. Daha önce şu diziyi izlemedim dediğim zaman 2.5 yılıma mal olmuştu" dedi. Bayülgen'in bu çıkışı ardından stüdyodakiler ise kahkahalarla karşılık verdi. Yaptığı göndermenin ardından "İzlemeyi çok isterdim, ama bitti galiba o dizi" diyen Okan Bayülgen'e, programın konuklarından Cengiz Bozkurt "bitti bitti, rahat konuşabilirsin" şakasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

2016 yılında gerçekleşen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Dizisi" ödülünü kazanan Diriliş Ertuğrul ekibi teşekkür konuşması yapmadan sahneden indirilmişti. Dizinin oyuncularından Cavit Çetin Güner, olayın ardından kazandıkları ödülü yere attığı bir fotoğrafı instagram hesabından paylaşarak "pabucum daha değerli" yazmıştı.

"BAYÜLGEN'İN KENDİ AYIBIDIR"

Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ise konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söylemişti: "Diriliş Ertuğrul dizisinin yayınlandığı üç sezon ve 65 haftadır tüm reyting gruplarında birinci olduğunu ve rekor kırdığını dile getiren Bozdağ, "Türkiye ile birlikte 30'dan fazla ülkede yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi bileğinin hakkıyla ve değerli izleyicilerimizin oylarıyla haklı bir ödül daha aldı. Ödül töreni sırasında 'Diriliş Ertuğrul' dizisi yapımcısı ve senaristi olarak bizlere ödül veren izleyicilerimizi selamlama ve teşekkür konuşması yapmam engellenmiştir. Bizlerin bu hakkımızı kullanmamızın engellenmesini manidar buluyorum. Bu engellenmenin haklı başarımız ve izleyicilerimize yapılan bir nezaketsizlik olduğuna inanarak ödül törenini protesto ederek 'Diriliş Ertuğrul' dizisi yapımcı ve senaristi olarak haklı olarak aldığımız ödülü kuliste iade ettim. Ayrıca programın sunucusu Okan Bayülgen'in özür yerine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve izleyicilerimizin takdirini kazanan dizimizi 'hiç izlemediği'ni söyleyerek alaycı bir konuşma yapması ve 'bundan sonra izleyeceği'ni belirtmesini de nezaketten uzak bir davranış olarak değerlendiriyorum. Bütün dünyanın farkında olduğu ve konuştuğu bir dizinin yeni farkına varması Bayülgen'in kendi ayıbıdır. Mümkünse dizimizi izlemesin, kendisinin dizimizden alacağı hiçbir kıymet değeri olamayacağını, konuşması bizlere göstermiştir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BEYEFENDİ İZLEYEMEMİŞ. FIRSAT BULURSA İZLEYECEKMİŞ"

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TRT World için düzenlenen tanıtım gecesinde yaşanan olayla ilgili konuşmuş ve duruma şu sözlerle tepki göstermişti:"Az önce Diriliş ekibine de söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına hiç kafanıza takmayın. Siz milletin gönlünü kazandınız. Asıl ödül bu. 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer' diyoruz ya. İşte mesele bu. Benim torunlarım bile bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş. Kardeşlerim, başkalarının bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz."

"SIRF ONLAR BENİ ŞİKAYET ETTİLER VE 2.5 SENE İŞSİZ KALMAMA NEDEN OLDULAR DİYE"

Öte yandan Okan Bayülgen, 2020 yılının son aylarında ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın youtube programına konuk olmuş ve konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "4 tane iş yeri sahibi oldum. Sırf onlar beni şikayet ettiler ve 2.5 sene işsiz kalmama neden oldular diye ben kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım. Hiç ülkemle, ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim. Çok mutluyum böyle olduğu için. Beni mekancı yaptılar. Ortağı olmayan bütün yatırımı kendi yapmış, bu işlerle uğraşan ve para kazanan biri haline geldim."