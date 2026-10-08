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Aydın'da birlikte yaşadığı adamın tüfekle vurduğu Emel Bozkuş hayatını kaybetti! Zanlı zeytinlikte dronla yakalanmıştı

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Aydın'da birlikte yaşadığı adamın tüfekle vurduğu Emel Bozkuş hayatını kaybetti! Zanlı zeytinlikte dronla yakalanmıştı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün birlikte yaşadığı Salih S. tarafından evde tüfekle vurulan 40 yaşındaki Emel Bozkuş, tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti. Olayın ardından tüfeğiyle zeytinliğe kaçıp saklanan Salih S., özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonla yakalanmıştı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı Salih S.'nin tüfekle vurduğu Emel Bozkuş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Salih S. ile birlikte yaşadığı Emel Bozkuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Salih S., Bozkuş'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Emel Bozkuş kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emel Bozkuş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZEYTİNLİĞE SAKLANDI, DRONLA YAKALANDI

Kaçan Salih S.'nin aracını, polis ekipleri takibe aldı. Salih S., bir süre sonra araçtan inip, elindeki tüfekle yaya olarak zeytinliğe girip saklandı. Olay yerine Asayiş ekipleri, Özel Harekat polisleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri sevk edildi. Salih S., dün dron destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Salih S., Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Emel Bozkuş, bu sabah hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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