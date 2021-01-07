Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Özyakup futbol kariyeri!

Futboldaki başarılı kariyeri ile adından söz ettiren Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Özyakup futbol kariyeri!

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Oğuzhan Özyakup,23 Eylül 1992, Zaandam doğumlu "Ozzy" lakaplı orta saha mevkiinde forma giyen aslen Trabzonlu, Hollanda doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türk millî takımında forma giymektedir. Başarılı futbolcu Beşiktaş takımında attığı goller ile adından söz ettirmeyi başardı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP FUTBOL KARİYERİ!

Z Alkmaar

Futbola, Zaandam Türk Spor takımında başlayan futbolcu 2002'de AZ altyapısına geçti. Burada B1 ve A1 seviyelerinde forma şansı buldu.

Arsenal

2008-2009

Oğuzhan, 1 Eylül 2008 tarihinde Arsenal altyapısına geçmiştir. 2008-09 sezonunda FA Youth Cup şampiyonu olurlarken, Özyakup final maçlarının ikincisinde son 7 dakika forma giydi.

2009-2010

2009-10 sezonunda 18 yaş altı ligi olan Premier Academy League'de şampiyonluk yaşadılar. Yarı finallerde Oğuzhan, Manchester United karşısında uzatmalarda gol attı. 1-1 bitip, penaltılara giden maçta takımının ilk penaltısını gole çevirdi. Finalde de forma şansı buldu.2011-12 sezonunda 12 maçta 4 gol 5 asist yaptı. Oğuzhan, 2009 yılında kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2010-2011

2011 yılında kulübüyle 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunda 51 numarayı alıp kadroda ismen yer alsa da forma şansı bulamadı.

2011-2012

2011-12 sezonunda Manchester United deplasmanında ilk kez Premier League kadrosuna girdi ancak maçta forma şansı bulamadı. Arsenal, maçı 8-2 kaybetmişti.

Beşiktaş JK

4 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un 2016 yılında bitecek olan sözleşmesi 2 yıl uzattı. Buna göre Oğuzhan 2018'e kadar Beşiktaş ile sözleşme yapmış oldu. İmzalanan sözleşmeye göre Oğuzhan yıllık 1.4 milyon euro olacak. 5 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş'tan, KAP'a gönderilen açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un transferi duyuruldu.

2015-16 Sezonunda Beşiktaş Teknik Direktörü, Slaven Bilic Premier League ekiplerinden West Ham United'ın başına geçince Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. İyi bir sezon başı hazırlık kampı geçirdi. Sezonun daha ilk maçında Mersin İdman Yurdu müsabakasında Oğuzhan 3 asist yaparak, takımının galibiyeti için büyük pay sahibi oldu.

9' ve 68' de Cenk Tosun'a 2 asist ve 73' te Olcay Şahan'a 1 asist yaptı. Karşılaşmayı Beşiktaş 5-2 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Karşılaşma sonunda yorumcular, Oğuzhan Özyakup'un bu maçtaki performansını, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralarından biri olarak gösterilen, Real Madrid'in efsane oyuncularından Zinedine Zidane'a benzetti.

2016-2017 Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile, sezonun ilk maçında Alanyaspor ile karşılaştı. Vodafone Arena'da oynanan ligin ilk maçında, Maçta 6.dk.da Adriano'nun taç atışıyla topla buluşan Oğuzhan, rakiplerini çalımladı ve kaleciden sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi. Beşiktaş bu karşılaşmada ise 4-1 galip geldi. Oğuzhan Özyakup, maçın adamı seçildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takım kariyeri

Hollanda Millî Takımı

Hollanda'nın 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarında yer alan Oğuzhan, Hollanda 17 Yaş Altı Millî Takımıyla birlikte 2009 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda final oynamıştır.

Türkiye Millî Takımı

A Millî takım tercihini Türkiye'den kullanan Oğuzhan Özyakup, 29 Şubat 2012 tarihinde Danimarka ve İrlanda ile oynanacak maçlar için Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmıştır.İrlanda karşılaşmasının 61. dakikasında forma giymiş ve 1-0 biten maçın tek golünü 84. dakika da kaydetmiştir