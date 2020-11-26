Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? Oğuzhan Koç kaç yaşında?
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Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? Oğuzhan Koç kaç yaşında?

26.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:56
Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? Oğuzhan Koç kaç yaşında?

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'tan sonra şimdi de Oğuzhan Koç koronavirüs olduğunu açıklandı. Peki Oğuzhan Koç kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu?

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi. Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi. Geçtiğimiz ayın sonunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan 3 Adam Grubu'nun üyesi Eser Yeneler'in ardından bir diğer üye İbrahim Büyükak da dün akşam koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. tv100'de yer alan habere göre İkilinin ardından bu kez de Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını açıklandı. Peki Oğuzhan Koç kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? İşte detaylar haberimizde...

OĞUZHAN KOÇ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? Oğuzhan Koç kaç yaşında?

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi. Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi. Geçtiğimiz ayın sonunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan 3 Adam Grubu'nun üyesi Eser Yeneler'in ardından bir diğer üye İbrahim Büyükak da dün akşam koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. tv100'de yer alan habere göre İkilinin ardından bu kez de Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını açıklandı.

tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Kovid-19 testi pozitif çıkan Oğuzhan Koç, cumartesi gününden bu yana evinde karantinada bulunuyor.

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Oğuzhan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evinde devam edeceği bildirildi.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? Oğuzhan Koç kaç yaşında?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, Refahiye'de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur. 13 Mart 1992tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı.

8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne girdi, ortaokul ve lise hayatına orada devam etti. Henüz lisede olmasına rağmen grubuyla üniversite şenliklerinde konserler verdi. Ortaokul ve lisede amatör olarak tiyatro ile ilgilendi. Lisede sınıf arkadaşı oyuncu Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

Bir yıl İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu olmadı. 2005 yılında İstanbul'a geldi, Eser Yenenler'in yanına yerleşti. Grup kurdu çeşitli yerlerde müzik yaptı, şarkı söyledi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde okumaktadır.

2007 yılı ağustosunda BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılındaYılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde oynadı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında oynadı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. 2009 yılındaki Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümündeki "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Oğuzhan Koç, Star TV'de 2013 Mayıs ayında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna başladı. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmektedir.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile birliktedir. 8 senelik beraberlikten sonra 2015 yılında ayrıldılar.

İlk bölümü 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak olan "O Ses Çocuklar" programında jüri üyeliğini; Burak Kut ve Hadise Açıkgöz ile birlikte yapacaktır. Sunuculuğunu ise Jess Molho üstlenecek.

Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? Oğuzhan Koç kaç yaşında?

ÖDÜLLERİ

2011 - 17. Kral Müzik Ödülleri, 'En İyi Film Müziği' ödülü "Çok Filim Hareketler Bunlar" filmi ile

ALBÜMÜ

2013 - Ben Hala Rüyada

FİLMLER

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

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