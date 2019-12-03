Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı

03.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:29

DİYARBAKIR'da, 25 yıllık özel eğitim öğretmeni Mehmet Naim Akdoğan (50), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir gün boyunca görme engelli gibi davrandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ali İhsan Aslan Görme Engelliler Okulu'nda özel eğitim öğretmenliği yapan Mehmet Naim Akdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık oluşturmak için bir gün boyunca görme engelli olmaya karar verdi. Sabah evinden çıktıktan sonra gözlerini bağlayıp bastonuyla okuluna gelen, Akdoğan'a hem mesai arkadaşları hem de öğrencileri destek verdi.

Kaynak: DHA