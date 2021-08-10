Öğrencilere burs sağlamak için kurulan "albikere.com" 2 ayda 800 bin lira ciro yaptı
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Öğrencilere burs sağlamak için kurulan "albikere.com" 2 ayda 800 bin lira ciro yaptı

Öğrencilere burs sağlamak için kurulan 'albikere.com' 2 ayda 800 bin lira ciro yaptı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı (AEV) bünyesinde kurulan ve bine yakın firmanın 50 bin çeşit ürününün satışının yapıldığı "albikere.

Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı (AEV) bünyesinde kurulan ve bine yakın firmanın 50 bin çeşit ürününün satışının yapıldığı "albikere.com" e-ticaret sitesinin, 2 ayda yaptığı 800 bin lira cirodan elde edilen yaklaşık 60 bin liralık gelir öğrencilere burs oldu.

İki ay önce başta kadın girişimciler olmak üzere ülke genelindeki çeşitli firmaların ürünlerinin satışlarının yapılarak öğrencilere burs sağlanması amacıyla kurulan çevrim içi alışveriş sitesi albikere.com, kısa sürede Türkiye'de isminden söz ettirmeyi başardı.

Sitede yerel ve ulusal bine yakın firmanın 50 bin çeşit ürününün satışı yapılıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, e-ticaret sitesinin faaliyetine kentte bir gönüllük ve iyilik hareketi olarak başladığını söyledi.

E-ticaret ağının kısa sürede büyüyerek Türkiye geneline yayıldığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde bir pazar yeri mantığında bu siteyi kurduk. Bu site üzerinden alışveriş yapan her vatandaşımızın, bir öğrencimize katkı sunacağı ortam oluşturduk. Albikere.com üzerinden elde ettiğimiz gelirleri, öğrencilerimize burs olarak veriyoruz. Şu ana kadar sitemiz yaklaşık 800 bin lira ciro yaptı. Bu miktardan sitemizin kazandığı 60 bin liralık kısmı da şimdiden öğrencilerimize burs olarak ayrıldı. Bu da bizim için çok önemliydi."

"Türkiye'nin diğer illerindeki öğrencilere de burs vermek istiyoruz"

Hedeflerinin burs alamayan öğrenci bırakmamak olduğuna dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Biz sadece Afyonkarahisar'da değil, Türkiye'nin diğer illerinde öğrenim gören öğrencilere de burs vermek istiyoruz. Biz bu işte kararlıyız. Zor bir alanda olduğumuzu da biliyoruz. Afyonkarahisar'ın değerli işletmeleri başta olmak üzere şu anda Türkiye genelinden bine yakın firma, yaklaşık 50 bin çeşit ürününün siteden satışını yapıyor. Bu ürünlerin büyük bir kısmı coğrafi işaret tescilli. Yine kadın kooperatiflerindeki girişimcilere ait ürünler de var. Daha önce e- ticaretle tanışmamış olan el emeği, kaliteli ürünler yapan kişileri de bu sistemin içerisine kattık. Şu anda bu sitenin günlük ciroları bizi çok mutlu ediyor ama biz sitemiz için herkesten daha çok destek bekliyoruz. İnşallah e-ticaret sitemiz büyüyerek devam edecek."

Çiçek, bu sistemin "Türkiye'de bir ilk" olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, Afyonkarahisar'daki kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasıyla albikere.com'un arkasında olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de sitenin kısa sürede bilinirliğinin arttığını ve Türkiye genelinden çok sayıda firmanın site içerisinde mağaza açtığını kaydetti.

Firmaların site üzerinden ilerleyen günlerde de satışlarının artarak devam edeceğine inandıklarını işaret eden Serteser, şöyle devam etti:

"Albikere.com ticari gaye üzerine kurulmuş bir site değildir. Buradan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak gitmektedir. Herkes e-ticaret sitesini kullanarak öğrencilere yardımcı olabilir. Bu konuda Afyonkarahisar ve bütün Türkiye'deki hemşerilerimizden sitemiz üzerinden alışveriş yapmalarını bekliyoruz. Afyon Eğitim Vakfı, yılda 600 öğrenciye burs veren kuruluştur. İnşallah hedefimiz albikere.com ile birlikte yakın zamanda binli seviyelere ulaşmaktır. Sitemiz ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince verilen (TOBB) güven belgesine de sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Öğrencilere burs sağlamak için kurulan "albikere.com" 2 ayda 800 bin lira ciro yaptı - Haberler
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