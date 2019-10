Öğrenciler için Hayat Kolaylaştırıcı 10 Uygulama

06.10.2019 03:30

Öğrencilerin Hayatını Kolaylaştıran 10 Uygulama

Gündelik hayatın vazgeçilmezi olan akıllı telefon ve tabletler, pek çok alandaki ihtiyaca çözüm sunuyor. Bu alanlardan biri de eğitim. Eğitim ve teknolojinin harmanlanmasının adeta zorunluluk haline geldiği çağımızda, interaktif uygulamalar öğrenim sürecini kolaylaştırdığı gibi keyifli hale getiriyor.



Soru sormak için öğretmeni yakalayamamanın verdiği hayal kırıklığı, etüt merkezlerinde uzun sıralarda beklemenin yarattığı yorgunluk, çözülemeyen soruya cevap ararken kaybedilen saatler, not almamanın yarattığı karmaşa… Tüm bunlar, interaktif uygulamalar sayesinde sorun olmaktan çıkıyor. Öğrencilerin hem okul, hem de sınava hazırlık alanlarında hayatını kolaylaştıran mobil uygulamaları mercek altına aldık. Öğrencilerin hayatını kolaylaştıran en iyi mobil uygulamalar bu yazımızda.



1. Kunduz

"Fırsat eşitliği yaratma" hedefiyle yola çıkan ve gönülleri fetheden Kunduz uygulaması; YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yol arkadaşı oluyor. 20 binden fazla eğitmenin bulunduğu, 8 milyonu aşkın sorunun çözüldüğü mobil uygulama, temel liselere ve özel derslere alternatif oluyor. Hem eğitmenler, hem de öğrenciler için sosyal fayda yaratan mobil uygulama, öğrencilerin hayatını kolaylaştıran en iyi mobil uygulamalar arasında bulunuyor. Kunduz'un çalışma prensibi çok basit ve faydalı: Öğrenci, Kunduz ile çözemediği sorunun fotoğrafını çekerek gönderiyor. Profesyonel eğitmenler tarafından sorunun çözümü ortalama 10 dakikada içinde kullanıcıya görsel şekilde iletiliyor.Öğrenciler, Kunduz uygulaması sayesinde 13 farklı derste sorularını sorabildiği gibi, "Eğitim Koçluğu" yardımı da alabiliyor. YKS ve LGS'ye hazırlanan tüm öğrencilerin en büyük yardımcısı Kunduz'u Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlara ücretsiz olarak indirebilmek mümkün. Deneme sürecinden sonra, kullanıma devam etmek için ücretli paketlerden satın almak gerekiyor. Detaylı bilgi https://kunduz.com adresinden alınabilir.



2. Duolingo

Ücretsiz dil öğrenme ve imece çeviri oluşumu Duolingo, yabancı dil öğrenmenin keyifli bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Duolingo, doğru ve yanlış yanıtları ölçen servisiyle durumunuzu raporluyor. Duolingo, hem Android hem de iOS platformlarının en sevilen uygulamalarından biri.



3. CamScanner

200'den fazla ülkede 100 milyondan fazla yüklemeyle dünyanın 1 numaralı mobil belge tarama ve paylaşma uygulaması unvanını elde eden CamScanner; belgeleri yazdırma, buluta kaydetmek veya faks göndermek üzere görüntü dosyası/PDF olarak keskin ve net bir şekilde taramaya olanak tanıyor.



4. Evernote

Dünya genelinde 225 milyon kullanıcının aktif olarak kullandığı Evernote, not alma, aldığınız notları düzenleme veya herhangi bir fotoğraf üzerine not alma imkanı sunuyor. Yapımcılarının "harici beyniniz" olarak tanımladığı uygulama, mobil ve masa üstü uygulaması ile her platformda öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.



5. Any Do

Online ajanda gibi kullanılabilen Any Do uygulaması, sade ve şık bir arayüze sahip. Yapılacak işlerinizi not almanıza yarayan uygulama, iPhone, iPad ve Android cihazlarla uyumlu. 2011'de en iyi Android uygulaması seçilen Any Do, gerçekleştirdiğiniz her bir adımdan sonra sizi ufak hediyelerle ödüllendiriyor. Uygulamanın milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.



6. Google Keep

Android ve iOS mobil işletim sistemleriyle uyumlu mobil uygulama, web sürümüyle de kullanılabiliyor. Uygulama, notlarınızı kaydederek notlarınıza tüm platformlardan ulaşmanızı sağlıyor. Google tarafından geliştirilen Google Keep not alma uygulaması, ders çalışmayı kolaylaştıran uygulamalar arasında bulunuyor.



7. TED

100'ün üzerinde dilde alt yazı desteği ile büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden mobil uygulama, Türkçe desteğiyle ücretsiz olarak indirilebiliyor. Her yıl en ünlü ve ilham verici binlerce insanın konferanslarını yayınlandığı TED. Com'un mobil cihazlara indirgenmiş hali olan mobil uygulama, özellikle üniversite öğrencilerinin ve eğitmenlerin yenilikçi fikirleri takip edebileceği bir uygulama.



8. Scribd

Dünyanın en büyük online kütüphanesi olan Scribd; en iyi e-kitap uygulamaları arasında bulunuyor. 10 milyon fazla dokümana ulaşabilme fırsatı sunan uygulama; PDF, ps, doc, docx, ppt, pps, pptx, xls, xlsx, odt, sxw, ODP, sxi, ods, sxc, txt, rtf uzantılarında bulunan tüm dokümanları açabiliyor. İngilizce, Almanca, Fransızca başta olmak üzere yaklaşık 90 dili destekleyen uygulama, sosyal medya hesaplarına erişime imkan veriyor.



9. Memorado

Memorado, "Güçlü Beyin. Güçlü Hayat." mottosuyla kullanıcılarının beyin kaslarını güçlendirmelerine yardım eden oyunlar sunuyor. Stres atmak isteyen öğrencilerin mutlaka indirmesi gereken uygulama, Berlin Freie Üniversitesi tarafından onaylanmış uygulamalardan biridir. Nörobilimsel çalışmalar ışığında geliştirilen Memorado, küçük anket ile kişisel bir program çıkartabiliyor.



10. QualityTime

QualityTime, eğitim hayatında akıllı telefonların sadece faydalı olmak için kullanılmasını sağlayan bir uygulama. Hangi saatlerde hangi uygulamanın ne kadar kullanıldığını raporlayan uygulama, öğrencilerin telefon kullanımını azaltarak ders çalışmaya daha çok vakit ayırmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: Teknotalk.com