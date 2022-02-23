Oğlum dizisi tüm oyuncuları! Show TV Oğlum oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi! Oğlum Bulut, Efe, Sedat, İlyas, Sedef kimdir? Oğlum dizisi oyuncuları!

Oğlum dizisi oyuncuları, Show TV'de yayınlanacak olan ilk bölümle dikkat çeken konular arasında yer aldı. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan Oğlum oyuncuları kimdir? Ekranların yeni dizisi Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki Oğlum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum dizisi bir kitaptan uyarlama mı olacak? Oğlum dizisi senaryosu kime aittir? İşte detaylar... Oğlum Bulut, Efe, Sedat, İlyas, Sedef kimdir?

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Oğlum dizisinin ilk bölümü 9 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde ekranlara gelecek.

OĞLUM DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

ZEYNEP - SONGÜL ÖDEN

Zeynep dış görünüşüne önem veren bakımlı bir kadındır. Bütün hayatını kocası Tuğrul'un üzerine kurmuştur. Onu kaybetmemek, elinde tutmak için yapabileceği her şeyi yapar ve en sonunda ilişkilerini kurtarmak için çocukları Efe'yi dünyaya getirir. Ancak Efe'nin doğumu da ilişkilerinin düzelmesini sağlamaz. Zeynep için çevrenin bakışı oldukça önemlidir. Dışarıya sürekli mutlu ve huzurlu aile imajı vermeye çalışırken oğlu Efe'yi fazlasıyla ihmal eder.

MELİKE - NİHAL YALÇIN

Melike sevgi dolu, fedakâr ve kendisini ailesine adamış bir kadındır. Kocası İlyas ve çocukları ile birlikte ay sonunu ucu ucuna geçirdikleri kendi yağlarında kavruldukları bir hayatları vardır. Geçim sıkıntısı çekerler ama Melike bunu dert etmez. Onun için önemli olan tek şey çocukları Ceren ve Kaan'ın iyi ve mutlu olmasıdır. Normalde ev hanımı olmasına rağmen aile bütçesine katkıda bulunmak için bir konserve fabrikasında çalışır. Oğlu Kaan'ın öldürülmesiyle bütün hayatı alt üst olur.

DEMET - CANAN ERGÜDER

Demet hem fiziksel olarak hem de enerjisiyle girdiği her ortamda dikkat çeken güzel bir pedagogtur. Çocuklarla kurduğu iyi ilişkiler ve sabırlı tutumu onun mesleğinde oldukça başarılı olmasını sağlar. Onun için dünyada suça sürüklenmiş bir çocuğu kazanmaktan daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden mesleğinin ilk yıllarından beri çocuklarla çalışır.

TUĞRUL - FEYYAZ DUMAN

Tuğrul hayatının bütün merkezinde kendisi olan bencil bir adamdır. Dış görünüşüne oldukça önem verir fiziksel olarak son derece bakımlıdır ve jilet gibi giyinir. Onun için önemli biri olmak ve güçlü olmak her şeyden önemlidir bu yüzden işini ve kariyerini hayatının merkezine koyar. Bu motivasyonu sebebiyle Tuğrul, karısını görmezden gelen bir eş, çocuğunu ihmal eden bir babadır.

İLYAS - TİMUR ACAR

İlyas uzun boylu sert mizaçlı geleneksel kodlarla büyümüş bir kasaba adamıdır. Ucu ucuna yeten geliri ile evini ve ailesini geçindirmeye ve mutlu etmeye çalışır. O da karısı Melike gibi bütün yatırımını ailesine, çocuklarına yapar. Hayatın onca zorluğuna rağmen kendi tarzında ilgili, sevgi gösteren, şefkatli bir eş ve babadır. Yaşadıkları acı olayla baş etmeye çalışırken bir yandan da ailesinin dağılmasını engellemeye çalışmaktadır.

SEDAT - SERHAT TEOMAN

Sedat bir kız çocuğu babası ve eşinden boşanmış bir polistir. Eşinden ayrılmasıyla babalık yükü daha fazla artar ve nasıl davranması gerektiğini öğreneceği bir sürece girer. Karşı karşıya kaldığı yeni bir davanın pedagogu Demet'e ilgi duymaktadır. Dava bir taraftan ikiliyi yakınlaştırırken diğer taraftan da olaya yaklaşımları itibariyle fikir ayrılıklarına sürükler.

BULUT - KUBİLAY AKA

Bulut kasabanın ağır abisi diyebileceğimiz bir tiptir, geçmişinde babasız büyümesi ve annesinin küçük yerin hafif kadını olması nedeniyle sert bir mizaca bürünmüştür. Sabit fikirli ve ısrarcıdır. Hayatı geldiği gibi yaşar ve değiştirmek için herhangi bir çabaya girmez. Ablası Zeynep'e oldukça düşkündür. Babası tarafından terk edilmesi ve annesinin tutumları yüzünden aile kavramına inanmaz ve aile kurmak istemez.

SEDEF - TUĞÇE AÇIKGÖZ

Sedef Melike'nin İstanbul'da yaşayan kız kardeşidir. Dış görünüşü itibariyle bakımlıdır ve oldukça güzel bir kadındır. İstanbul'da bir finans şirketinin halkla ilişkiler departmanında çalışan bir beyaz yakalıdır. Sedef kendisine İstanbul'da bir hayat kurar ve uzun süre ailesiyle görüşmez. Yaşanan acı olayla yolu tekrar Şile'ye düşer.

EFE - METEHAN PARILTI

Zeynep ile Tuğrul'un oğludur. Babası Tuğrul'la arası hiç yoktur. Annesi Zeynep dışarıdan ilgili bir anne gibi görünse de çocuğunu ihmal etmektedir. İçine kapanık ve sessiz bir çocuktur. Bütün gününü bilgisayar oyunu oynamakla geçirmektedir. Hiç arkadaşı yoktur.

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