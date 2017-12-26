Odunpazarı Kent Konseyi'nde Termik Santral Konuşuldu
Odunpazarı Kent Konseyi 6. Bilgilendirme Genel Kurulu Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Odunpazarı Kent Konseyi 6. Bilgilendirme Genel Kurulu Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Odunpazarı Kent Konseyi, genel kurulun ardından düzenlediği panel ile Eskişehir'e yapılmak istenen kömürlü termik santralin masaya yatırdı. Türkiye'nin enerji ihtiyacı olmadığının vurgulandığı panelde, projenin toplumsal refah açısından da hiçbir katkısının olmayacağına dikkat çekildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Odunpazarı Kent Konseyi 6. Bilgilendirme Genel Kurulu'na; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, TMMOB Enerji Komisyonu Başkanı Nedim Bülent Damar, Greepeace Akdeniz ve Yeşil Barış Hukuk Derneği Avukatı Deniz Bayram, Greenpeace İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Reşit Elçin ile çok sayıda kent konseyi gönüllüsü katıldı.
Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun divan başkanlığını gerçekleştirdiği genel kurulda gerçekleştirilen faaliyetler slayt sunum şeklinde sunuldu. Genel kurula katılanlar maske takarak Eskişehir'de kurulması planlanan kömürlü termik santrali protesto etti.
"Termik santralin Türkiye'nin hiç bir yerine yapılmasını istemiyoruz"
Genel Kurulun açılış konuşmasını Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptı. Odunpazarı Kent Konseyi'nin belediye başkanının ya da belediyenin özel uygulama alanı olmadığını vurgulayan Kumru, kent konseylerinin kentin bütününe hitap edecek, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte farkındalık oluşturacak, kentin değişimine ve gelişimine imza atacak bir yapı olması gerektiğinin altını çizdi. Kumru, "Biz de Odunpazarı'nda yöneticilerimizin samimiyeti ile hayata geçirmeye çalıştık. Kent konseyleri genel kurullarını, aile içi konuların görüşülmesi ve kente mesaj verilmesi için gerçekleştiririz. Kamu kurum ve kuruluşları bizimle ortak çalışması gerekir ancak kamu kurumları ile ortak çalışamıyoruz. Bunun örneklerinden birisi de Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile çalışamıyoruz, hep mesafeliyiz. Özel okullarla uygulamalarımızı yapıyoruz. Meşe palamudu uygulamamızı milli eğitime bağlı okulları ile yapamıyoruz, sadece özel okullarla yapıyoruz. Bu da milli eğitimin bize ön yargı ile yaklaşmasından dolayı. Bunun altında hiçbir siyasi amaç yok, sadece Eskişehir'in, Türkiye'nin çevresel gelişimine katkı vermek istiyoruz. Bu konuda önce hukuksal, sonrasında ise vatandaşa ulaşarak, doğru, şeffaf bilgi vererek, siyasal olmadan bilgi vererek bunu Eskişehir'e fark ettirmek istedik. Kent Konseyleri aslında gündem yaratmak zorunda, bugünlerde en önemli konulardan birisi Eskişehir'in çocuklarımızı, doğamızı her şeyimizi etkileyecek bir süreç başlayacak. 26 Ocak firmaların son teklif tarihi. Bu tarihe kadar, hiçbir siyasal bakış açısı AK Parti'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Parti'lisi her siyasi görüşten arkadaşımız, sadece yaşam hakkını savunmak için duyarlı olmak zorunda. İstiyoruz ki, Eskişehir'de termik santrali tartışmayalım. Termik santralin Türkiye'nin hiçbir yerine yapılmasını istemiyoruz. Biz Eskişehir'de stadyum alanına ne yapacağımızı tartışmamız gerekiyor. Yeşil alan mı yapacağız? Güney çevreyolu ve kuzey çevreyolu'nu tartışmamız gerekiyor. Eskişehir'in o trafik problemini biraz olsun rahatlatacak. Hala bir havat alanımız yok. Bunlar dururken maalesef bize zoraki bir gündem dayattılar. Bu kent çok aydın bir kent, çok şeyi aşan bir kent. Eskişehir'deki insanlar bunun sonuna kadar mücadelesini verecektir" dedi.
"2018 yılı termik santralle mücadele yılı ilan edilsin"
İsmail Kumru'nun açılış konuşmasının ardından söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir'e yapılmak istenen termik santralin Türkiye'nin gündemi olmak üzere olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, "Sivil toplumun temsilcisi haline gelmesi gereken kent konseylerinin, sivilleşmeyi de kafasının ortasına yerleştirmesi lazım. Bunu sağlayabilirsek Eskişehir'de avantajlar elde ederiz. Daha rahat çalışmalar gerçekleştiririz. Bunun altında yatan gerçekler neler? Kim buradan kar ediyor? Kim zarar edecek? Bunu hiç üşenmeden köy köy anlatmak lazım. Eskişehir'de iyi bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Birlikte hareket ettiğiniz kurumlar ve diğer kent konseyleri ile birlikte bir platform oluştu. Bunu politize etmeden, çok fazla politikacıyı bu işe karıştırmadan, en temel insan hakları çerçevesinde değerlendirerek karşı çıkışı organize etmenizi öneriyorum" diye konuştu.
Genel kurul ve panelin ardından katılımcılar, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde yer alan Uğur Çalışkan'ın Post Apocalyptic Kaos ve Metamorfoz Resim ve Heykel Sergisini gezdi. - ESKİŞEHİR