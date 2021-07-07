ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 910 DEKARLIK ALANA ARPA, NOHUT VE YULAF EKTİ
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ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 910 DEKARLIK ALANA ARPA, NOHUT VE YULAF EKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi, 19 mahalledeki 910 dekarlık boş alana tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla arpa, nohut ve yulaf ekimi yaptı.

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi, 19 mahalledeki 910 dekarlık boş alana tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla arpa, nohut ve yulaf ekimi yaptı. İlk hasat Kalkanlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında yapılırken, Belediye Başkanı Kazım Kurt ürünlerin halk markette uygun fiyatlarla satılacağını, gelirlerin ise tarlaların bulunduğu mahalleler için harcanacağını söyledi.

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla 19 mahallede 910 dekarlık alana arpa, nohut ve yulaf ekti. Ayrıca 650 dekar için Tarım ve Kredi Kooperatifi ile alım garantili anlaşma yaptı. Tarlalardaki ilk hasat Kalkanlı Mahallesi'ndeki arpa ekili olan 195 dekarlık alanda yapıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin kendine ait olan tarlalarının tarıma ve ekonomiye katkı sağlamak için bir deneme yaptığını ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Önümüzdeki yıl örnek bir tarımsal faaliyet gerçekleştirmek amacı ile küçük küçük birimlerde çok çeşitli ürünlerin üretilebileceğini göstermeye çalışan bir mantıkla hareket edeceğiz. Bu yıl 900 dönümün üzerinde bir alanı işledik. Önümüzdeki yıl 1000'i geçeceğini tahmin ediyorum. Bu alanlarda üretilen ürünlerin gelirini bu tarlaların gerçek sahibi olan köylere hizmet etmek için kullanacağız. Örneğin, Kalkanlı Mahallesi'nde tarlalardan elde edilen geliri Kalkanlı'ya harcamanın yolunu bulacağız. Buralarda üretilenleri de halk market ve aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine vereceğiz" dedi.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli ise mayıs ayında beklenen yağmurların haziran ayında etkili olması nedeniyle özellikle arpa da verimin yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mesut Edeer de belediye ile yaptıkları anlaşma sonucu tohumluk üretip, tekrar bir katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda ziraat mühendislerimiz var, Odunpazarı Belediyesi'nin kırsal kalkınma ekipleri var. Böyle bir Üretim yapabileceğimizin fizibilitesini yaptık. Belediyemizi, hiç para harcamadan tüm girdilerini, gübresini, ilacını, kullanılan sıvı, toz gübresine kadar Gübretaş gübreleri ile destekleyerek iyi bir üretim yapmayı hedefledik. Sonuç olarak çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha bereketli işler çıkaracağımızı şimdiden iki kurum adına taahhüt ediyorum"

Konuşmaların ardından arpa tarlasında ilk hasat yapıldı.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 910 DEKARLIK ALANA ARPA, NOHUT VE YULAF EKTİ
ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 910 DEKARLIK ALANA ARPA, NOHUT VE YULAF EKTİ
ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 910 DEKARLIK ALANA ARPA, NOHUT VE YULAF EKTİ
ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 910 DEKARLIK ALANA ARPA, NOHUT VE YULAF EKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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