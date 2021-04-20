Ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor dün akşam kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor dün akşam kim kazandı?

Ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor dün akşam kim kazandı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor dün akşam kim kazandı? Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Nehir üzerine kurulu zorlu parkurda çok heyecanlı karşılaşmalar ekrana geldi. Öte yandan bir de sembol heyecanı vardı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 19 Nisan 2021 Survivor ödülü ise Buzdolabı ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün Buzdolabı ve yemek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda içi dolu Buzdolabı ve yemek verilecek! Peki, Survivor 19 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor Buzdolabı ve yemeği kim kazandı?

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

Survivor 2021, 19 Nisan Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 1-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ödül oyununda Ünlüler 1-0 önde.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Skor 1-1 oldu.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ödül oyunu 4-2 oldu. Ünlüler önde.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ödül oyununda Ünlüler 6-5 önde.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Skor 8-5 oldu. Ünlüler önde.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ödül oyunu 9-6 oldu. Ünlüler önde.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Skor 9-8 oldu.

Skor şimdi 9-9 oldu. 10 olan kazanacak.

Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ödül oyununu 10-9 skorla Gönüllüler kazandı.

ÜNLÜLER 9-10 GÖNÜLLÜLER

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

19 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü Arçelik'ten buzdolabı oldu. 19 Nisan ödül oyunu ödülü Buzdolabı oldu. Buzdolabının içerisinde ise birbirinden farklı gıda ürünleri bulunuyor. Kazanan takım 3 gün boyunca buzdolabının sahibi olacak ve içindekileri yiyebilecek. Ayrıca kazanan takım 2 lüks araca binip villaya gidecek. Kazanan takım yemek yiyecek ve 1 günlük konaklama yapacak.

Survivor Çağrı neden oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı? Survivor Çağrı neden oynamıyor?
Survivor Çağrı neden oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı? Survivor Çağrı neden oynamıyor?
Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Survivor Poyraz neden oynamıyor, neden yok? Survivor Poyraz niye oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı?
Survivor Poyraz neden oynamıyor, neden yok? Survivor Poyraz niye oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Turgut Özal Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müge Anlı Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Arda Turan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor dün akşam kim kazandı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 08:03:32. #1.16#

title