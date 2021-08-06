Ödül Heykelciği Tasarım Yarışması Sonuçları

Üniversitemiz Başarı Ödülleri kapsamında düzenlenen "Ödül Heykelciği Tasarım Yarışması"nın Seçici Kurul toplantısı, 02 Ağustos 2021 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Başarı Ödülleri kapsamında düzenlenen "Ödül Heykelciği Tasarım Yarışması"nın Seçici Kurul toplantısı, 02 Ağustos 2021 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan çalışmalar; Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Dekanımız Prof. Dr. Selçuk Akçay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Anadolu Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Rahmi Atalay ile Uşak Üniversitesi GSF Seramik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yardımcı'dan oluşan Seçici Kurul tarafından belirlendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın birinciliğini Ergün Arslan, ikinciliğini Erhan Mızrak, üçüncülük ödülünü ise Kamuran Ak elde etti.

18 katılımcının 21 adet eseri de sergilemeye değer görüldü. Sergilemeye layık görülen eser sahipleri: Ayşe Gökçe Çifçi, Elçin Mustafaya, Erhan Mızrak, Fatih Sayın, Hakan Pekyaman, İlkay Sezgin, Merve Gündüz, Murat Koyuncu, Mustafa Duhan Çırak, Mustafa Yüzükoca, Niyazi Kerem Bengi, Saltık Doğa Özsar, Samet Alış, Selami Kocaağa, Selcan Aydın, Semanur Dağaşan, Sercan Filiz, Sümeyye Karakuş

Tüm yarışmacıların davetli olduğu ödül töreni ile birlikte yarışma sergisinin açılışı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü, saat 14. 00'te Fakültemiz Seramik Bölümü Sergi Alanında gerçekleştirilecektir.

Yarışma derece elde eden ve sergilenmeye layık görülen eser sahiplerini tebrik eder; başarılarının devamını dileriz.

Kaynak: Habermetre