Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme döneminde ilk kez toplandı
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Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme döneminde ilk kez toplandı

Ödemiş Belediye Meclisi pandemi sürecindeki zorunlu aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte ilk kez toplandı.

Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme döneminde ilk kez toplandı
07.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:48

2019 yılı faaliyet raporunun oybirliği ile kabul edildiği toplantıda Encümen ve meclis ihtisas komisyonu seçimleri yapıldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmalarına Mart ayından bu yana ara veren Ödemiş Belediye Meclisi, 6 Temmuz 2020 tarihinde Belediye Başkanı Mehmet Eriş başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi meclis salonunda sosyal mesafe düzenlemeleri yapıldı ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Salon girişinde meclis üyeleri ve daire müdürlerinin vücut ısısı ölçümleri yapıldı, maske ve dezenfektan dağıtıldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı gerçekleşen toplantı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

2019 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi

İlk gündem maddesi olarak Denetim Raporu meclisin bilgisine sunuldu. 2019 yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek oybirliği ile onaylandı. Ödemiş halkı için hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediyenin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek 99 mahalleye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Hem Koronavirüs ile mücadeleyi sürdürdüklerini hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği içerisinde sahada yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran Başkan Eriş, Ödemiş Belediye Meclisi üyelerine çalışmalara sundukları katkılar için teşekkür etti.

Encümen ve ihtisas komisyonu seçimleri yapıldı

Daha sonra Encümen ve ihtisas komisyonu üye seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamalara göre; Encümen üyeliğine Ufuk Aykol, Süleyman Gökhan Kara ve Burhan Sedat Turman seçildi.

9 ay süreyle görev yapacak ihtisas komisyonlarının 5 üyeden oluşmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra yapılan açık oylama ile Plan Bütçe Komisyonuna Sema Bilgi, Faruk Taşkoyan, Fatih Kök,Abdülkadir Karaerkek ve Mehmet Okumuş seçilirken İmar Komisyonuna Ufuk Aykol, Tülin Bozoğlu, Süleyman Gökhan Kara, Şevket Hasırcı ve Murat Öncel seçildi.

Hukuk Komisyonuna Gülin Varış Özlü, Süleyman Gökhan Kara, Tahir Balban,İbrahim Onur Atbin ve Anıl Taş seçilirken, Sağlık Komisyonuna Kenan Çayan, Tahir Balban, Ahmet Örs, İbrahim Armutlu, ve Ediz Demir seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na Mustafa Turan, Mustafa Gerçek, Metin Uçar, İbrahim Armutlu ve Gülşen Görken seçildi. Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu'na Mustafa Turan, Metin Uçar, Fatih Kök, Abdülkadir Kararerkek ve Ediz Demir seçilirken Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu'na Faruk Taşkoyan, Mustafa Turan, İbrahim Onur Atbin, Tahir Yılmaz ve Ediz Demir seçildi.

Kültür ve Turizm Komisyonu'na Faruk Taşkoyan, Tülin Bozoğlu, Asuman Karakayaoğlu, Gülşen Görken ve Ediz Demir seçildi. Çevre Komisyonu'na Ufuk Aykol, Metin Uçar, Abdülkadir Karaerkek, Ahmet Örs ve Mehmet Okumuş seçildi. Engelsiz Hayat Komisyonu'na Sema Bilgi, Kenan Çayan, İbrahim Armutlu, Asuman Karakayaoğlu ve Ediz Demir seçildi. Ulaşım Komisyonu'na Ufuk Aykol, Tülin Bozoğlu, Tahir Yılmaz, Ceyhun Kınlı ve Mehmet Okumuş seçildi. Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'na Tahir Balban, Kenan Çayan, Murat Ürün, İbrahim Onur Atbin ve Ceyhun Kınlı seçildi.

Deprem ve Afet Komisyonu'na Ufuk Aykol, Tülin Bozoğlu, Şevket Hasırcı, Ahmet Örs ve Mehmet Okumuş seçildi. Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Gülin Varış Özlü, Tahir Balban, Sema Bilgi, Gülşen Görken ve Derya Coşkun seçildi. Sosyal Yardım Komisyonuna Mustafa Turan, Sema Bilgi ve Mehmet Okumuş seçildi.

İki yeni komisyon kuruldu

MHP grubu tarafından önerilen Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu ve AK Parti grubu tarafından önerilen Gayrimenkul Satış Değerlendirme Komisyonu'nun kurulmasına da oybirliği ile karar verildi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu'na Tülin Bozoğlu, Sema Bilgi, Ceyhun Kınlı, Tahir Yılmaz ve Mehmet Okumuş seçildi. Gayrimenkul Satış Değerlendirme Komisyonu'nun üyeliklerine de Tahir Balban, Mustafa Turan, Ediz Demir, Ahmet Örs ve İbrahim Onur Atbin seçildi.

Kaynak: Bültenler

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