Oda ve borsa başkanları 'TOBB Nefes Kredisi'ni konuştu
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Oda ve borsa başkanları 'TOBB Nefes Kredisi'ni konuştu

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası başkanları, DenizBank Çukurova Bölge Müdürü ile bir araya geldikleri toplantıda "TOBB Nefes Kredisi" ve kullanım şartlarını konuştu.

Oda ve borsa başkanları 'TOBB Nefes Kredisi'ni konuştu
30.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:09

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası başkanları, DenizBank Çukurova Bölge Müdürü ile bir araya geldikleri toplantıda "TOBB Nefes Kredisi" ve kullanım şartlarını konuştu. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan toplantıda kredinin korona virüs ile mücadelede KOBİ'lere büyük nefes olacağı vurgusu yapıldı.

Cazip vade ve oranlarıyla geçtiğimiz senelerde KOBİ'lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirilirken, GTO, GSO ve GTB'nin de kaynak desteği verdiği projede DenizBank da katılımcı banka olarak yer aldı.

TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.

Yıldırım: "Finansmana erişim bu süreçte üyelerimiz için çok önemli"

Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaşanan süreçte üyelerinin en çok ihtiyacı olan şeyin finansmana erişim olduğunu belirterek, TOBB Nefes Kredisi'nin bu bağlamda oda ve borsa üyelerine nefes olacağını söyledi. Yıldırım, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde, herkesin üzerine düşen farklı sorumluluklar var. Bu süreçten en az zararla çıkmamız, herkesin sorumluluğunu yerine getirme ve birbirine destek olma başarısıyla doğru orantılı diye düşünüyorum. Bu noktada reel sektör adına Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na duyarlılığı, hızı ve çözüm odaklı çalışmaları için teşekkür ediyorum. Virüsün ekonomiye etkilerini hafifletmek amacı ile de biz şehirlerdeki Oda ve borsalar olarak siz değerli üyelerimizin sesi olmaya gayret ediyoruz. Biz Oda ve borsalar olarak birbirine destek olmanın ve birlik beraberliğin en güzel örneğini TOBB çatısı altında gösteriyoruz. Üyelerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını elimizden geldiğince çeşitlendirme çalışıyoruz. Nefes Kredisi de umuyorum ki işletmelerimize nefes aldıracak" dedi.

Ünverdi: "Yeni dünya düzeninde Türkiye ve Gaziantep farklı bir yere sahip olacak"

TOBB tarafından Nefes Kredisi'nin yedincisinin hayata geçirildiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Tüm dünya büyük bir imtihandan geçiyor. Eminim ki bu zor günleri atlattığımızda kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiye ve Gaziantep farklı bir yere sahip olacak. Bu süreçte dayanışma içerisinde olmak, el ele omuz omuza vermek durumundayız. Ekonomide atılan adımlar çerçevesinde kamu bankalarının ardından Denizbank'ın bu desteği bize güç verdi. Bu bağlamda projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kredi Garanti Fonuna ve Denizbank'ın Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürümüz Engin Eskiduman ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sizden aldığımız bu güçle bu zor günleri atlatıp çok daha güzel günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemize, şehrimize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sanayiciler olarak her durum ve her koşulda canla başla çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Adnan Ünverdi, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm bulma noktasında önemli açılımlarda bulunduk. Bundan sonra da sanayicilerimizden gelecek sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz. Gaziantep'e bir koyan beş on alır. Başta TOBB başkanımız olmak üzere oda ve borsalar olarak bizler de taşın altına gövdemizi koyuyoruz. Çünkü biz bu gemiyi yüzdürmek durumundayız. Normalleşmeyle başlayacak bu yeni dünyada çok daha güçlü olmak zorundayız. Bunun için de şanlı bayrağımız ve vatanımız için daha çok çalışacak, koşullar ne olursa olsun ülkemizi zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Akıncı: "İnsanlık tarihi için önemli bir virajdayız"

Yaşanan sürecin insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildiğine vurgu yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, "Covid-19 sonrası dünyayı yeni bir ekonomik düzen beklemekte. Bu önemli geçiş sürecini geride bıraktığımızda Dünya konjonktüründe sosyal, kültürel ve ekonomik alanda köklü değişikliklere hep birlikte şahit olacağız. Hayatın tam merkezinde yaşanacak olan bu değişim ve dönüşüme şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Belki bu değişim çok radikal olmayacak ama küresel manada etkileri çok net okunacak. Biz şuna inanıyoruz Türkiye güçlü bir ülke ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak. Bunu ancak üretim bandımızı ve istihdamımızı koruyarak, teknoloji odaklı yatırımlarımızı artırarak sağlayabiliriz. İnsanlık tarihi açısından önemli bir viraj olarak değerlendirilen bu süreçte, reel sektörümüze sağlanan TOBB Nefes Kredisi ve diğer koruyucu destekler ileriki dönemlerde iş hayatında pozitif etkilerini mutlaka gösterecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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